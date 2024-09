Após relacionamento de quatro anos, a modelo Núbia Oliiver anunciou o fim de seu noivado com o advogado Francisco Silva; confira o pronunciamento

Chegou ao fim o noivado da modelo Núbia Oliiver com o advogado Francisco Silva. Ao portal LeoDias, a morena confirmou o término da relação após 4 anos e meio e desabafou sobre o que está sentindo nesse momento.

“Meço um relacionamento sempre como uma balança, onde precisa ter equilíbrio entre ônus e bônus, e quando essa balança por algum motivo ou vários está desequilibrada, temos que ajustar. Porém, após várias tentativas desses ajustes, não conseguimos ter esse equilíbrio na balança. Então entende-se e aceita-se que o ciclo precisa ser fechado”, iniciou Núbia.

“Claro que como qualquer ruptura na vida, é dolorosa, ficam algumas mágoas, que sabemos também que com o tempo passa. Mas não posso também dizer que não deu certo. Deu certo enquanto tinha que ter dado”, prosseguiu a modelo.

Na sequência, ela refletiu sobre a antiga relação. “Fiz uma escolha e me entreguei de forma justa como tudo que faço em minha vida. Hoje pela maturidade que tenho e até pelas mágoas que ficaram, entendo que seja hora de se resguardar, ficar em silêncio e se reconectar comigo mesma”, finalizou.

Vale destacar que Núbia Oliiver e Francisco Silva mantinham um relacionamento desde 2020, mas ela preferiu expôr o namoro publicamente apenas no final de 2022, justificando que visava preservar sua privacidade e cuidar de si mesma.

Pedido de noivado foi feito em cruzeiro

Em fevereiro de 2023, a modelo Núbia Oliiver anunciou que ficou noiva durante o feriadão do carnaval. Ela fez uma viagem de cruzeiro com o amado, o advogado Francisco Silva, e foi surpreendida com o pedido de casamento.

"No carnaval resolvemos fazer um cruzeiro. No primeiro dia foi caos, pois pegamos o porto fechado, devido às chuvas do litoral, mas nos divertimos muito, foi uma lua de mel antecipada. Até porque tive um pedido de casamento surpresa, agora oficial com anel e tudo, em pleno carnaval”, disse ela na época.

Porém, ela contou que esta não foi a primeira vez em que foi pedida em casamento. Ela não aceitou os pedidos anteriores e explicou o motivo. “Já tive esse pedido outras vezes durante esses 3 anos, mas ainda não estava pronta para aceitar. Estamos nos ajustando para ter uma vida tranquila e nossa história, só nossa, um novo ciclo, uma nova vida", afirmou.

Inclusive, Núbia Oliiver pretendia se casar ainda em 2023. "O casamento finalmente vai sair esse ano (2023), mas será algo somente para família. Não gosto de festas, mas será público como sempre”, declarou. Veja como era o anel de noivado!