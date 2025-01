Mileide Mihaile detalha viagem a Orlando com o filho e se derrete: ‘Conectados, olho no olho’

Em entrevista à CARAS Brasil, ex-A Fazenda Mileide Mihaile detalha viagem a Orlando, nos Estados Unidos, com o filho, Yhudy Lima, herdeiro de Wesley Safadão

A influenciadora digital e ex-A Fazenda Mileide Mihaile (35) está curtindo uns dias de descanso e muita diversão na companhia do filho, Yhudy Lima (14), fruto do antigo relacionamento com o cantor Wesley Safadão (36). Ela e o herdeiro estão em Orlando, nos Estados Unidos, onde passaram a virada do ano. Em entrevista à CARAS Brasil, a famosa conta detalhes sobre o Réveillon e a viagem, que fortaleceu a conexão entre mãe e filho, que não viajavam sozinhos há seis anos. “Conectados, olho no olho”, revela.

Para Mileide, o Réveillon que passou na Disney com Yhudy foi uma experiência incrível. “O que mais me impressionou foi o show de fogos, que foi simplesmente maravilhoso. Eles fizeram de uma maneira tão especial, acompanhando o fuso horário de cada País, conforme o ano novo ia chegando por lá. Por exemplo, começou pela França – que foi o primeiro País a comemorar – e depois seguiu para o Japão, China, Irlanda, Noruega (…) Não lembro exatamente todos os países, mas lembro que era uma sequência lindíssima e cheia de emoção”, revela.

“Cada país tinha uma estrutura gigantesca, com palcos enormes, DJs e uma festa cheia de luz, CO2 e muita animação. O Yhudi e eu ficamos tão impressionados que parecia que estávamos no Brasil, de tão grande e animado que tudo estava. Cada País tinha o seu próprio DJ e estava todo mundo se divertindo muito. Foi realmente lindo e, sem dúvidas, faria tudo de novo”, continua Mileide.

'TIVEMOS CONVERSAS MUITO IMPORTANTES'

Em seguida, a influenciadora se derrete ao falar do herdeiro. “Mas o mais especial de tudo foi estar ali com o Yhudi, meu filho. Esse foi o melhor presente que eu poderia ter dado a nós dois. Estávamos tão conectados, olho no olho, sem nenhuma distração. Tivemos conversas muito importantes e preciosas, que só esse momento poderia nos proporcionar. Foi uma experiência única e mágica, e eu sinto que foi tudo o que a gente precisava nesta fase. Foi simplesmente inesquecível”, finaliza.

Nas redes sociais, Mileide Mihaile compartilhou registros com seu filho da viagem. Ela mostrou alguns dos passeios que fizeram durante os dias de folga. Nos comentários, os internautas se mostraram surpresos com a semelhança entre o adolescente e Wesley Safadão. "Meu Deus, parece que o filho é gêmeo do pai, idêntico um ao outro", observou um. "Esse menino é o clone do pai", disse outro. "Alguém já lhe disse que você pariu o pai do seu filho?", brincou uma terceira internauta.

