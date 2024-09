Miguel Rômulo surpreende a namorada com pedido de casamento diferentão

Depois de viver ‘Décio’ em ‘Renascer’, Miguel Rômulo surpreende a namorada com um pedido de casamento criativo; confira!

Miguel Rômulo está aproveitando as férias merecidas após o fim das gravações da novela ‘Renascer’, na Globo. E para deixar seu período de descanso ainda mais especial, o ato decidiu surpreender sua namorada, a atriz e modelo Fran Castro, com um pedido de casamento bem criativo, que aconteceu em uma praia no Rio de Janeiro.

Em seu perfil oficial no Instagram, Miguel, que interpretou ‘Décio’ na trama, compartilhou um álbum de fotos. Nos registros, o ator mostra que contratou nada menos que um avião para exibir um enorme cartaz enquanto sobrevoava os céus da Cidade Maravilhosa: “Bimbinha, quer casar comigo?”, ele fez o pedido de casamento com o cartaz bem na hora em que ele e a namorada estavam na praia.

Em seguida, o ator sacou o anel de noivado do bolso e se ajoelhou para formalizar o pedido. Diante da surpresa, Fran se emocionou e, claro, aceitou o pedido! “Vai ter casamentooo simmm. Não dava pra marcar todo mundo então não marquei ninguém”, eles legendaram a publicação e falaram sobre a ajuda de amigos, que não apenas participaram, como também assistiram ao pedido na praia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fran Castro (@franccinyh)

Vale lembrar que Miguel e Fran são namorados de longa data. Nas redes sociais, eles sempre trocam declarações apaixonadas: “Eu conheci você e toda sua luz, toda sua potência e principalmente seu AMOR. Não é exagero dizer que você é minha luz, meu raio, minha estrela e meu luar. Daqui pra frente eu sei que estou seguro, daqui pra frente eu sei que tenho você", o ator declarou em uma publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Miguel Rômulo (@miguel_romulo)

Miguel Rômulo interpretou personagem inédito em ‘Renascer’:

Miguel Rômulo marcou presença em ‘Renascer’, como o personagem Décio, um amigo de infância de Buba. Inclusive, o personagem não existia na versão original da novela, que foi ao ar em 1993. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, o ator falou sobre sua chegada na trama e refletiu sobre a importância do personagem no remake.

Para o artista, Décio teve a missão de mostrar para Buba que a cidade onde nasceu também pode acolhê-la. "Desde o início existia, sim, uma pessoa que sempre se importou com ela, que sempre amou, que sempre quis cuidar, que sempre esteve ali para defendê-la desde a infância e que sente uma saudade tremenda porque acha que ela morreu", declarou.