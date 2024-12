Miá Mello revela quando entendeu poder de atriz: ‘Tive todos os medos possíveis’

Em entrevista à CARAS Brasil, Miá Mello relembra quando teve start sobre carreira de atriz e revela bastidores de Mãe Fora da Caixa

Miá Mello (43) brilhou na temporada de Mãe Fora da Caixa, um espetáculo que ficou em cartaz no Teatro Multiplan MorumbiShopping entre agosto e novembro deste ano, em São Paulo. Após esgotar sessões com uma reflexão sobre a maternidade, ela avalia que teve um start sobre seu poder de atriz.

Em entrevista à CARAS Brasil, a estrela fala sobre a peça e revela bastidores do processo criativo. "Na minha cabeça era uma peça muito verdadeira e muito engraçada. Eram duas coisas que eu tinha muito em mente, assim, claro, você está imerso num processo tão intenso. Eu estava tão mergulhada nos ensaios, naquilo tudo", conta.

"Foi a primeira peça que eu produzi junto com o Pablo Sanábio, que é inclusive o meu melhor amigo, ele que é o idealizador, ele que falou, 'Você conhece o Mãe de Fora da Caixa, um perfil no Instagram?', foi ele que teve esse insight", revela. "E aí ele muito generoso me chamou pra produzir junto com ele, me chamou no sentido de que ele me ensinou. Então a gente marcava reunião, a gente tinha um cliente, a gente vendia, a gente fez uma coisa muito interessante, que a gente através de cota de verba de marketing, a gente ia nas empresas e falava, 'olha, a peça é isso, fala sobre isso de uma forma muito real, muito verdadeira. Vamos fazer uma parceria?'. E aí as marcas começaram a abraçar muito", relembra ela, que dublou Divertida Mente 2.

Miá afirma que o feedback do público sobre Mãe Fora da Caixa foi imediato, a ponto de fazê-la refletir sobre seu trabalho como atriz. Feliz com a recepção do público, ela recorda a experiência de vivenciar as reações das pessoas na plateia.

"Eu lembro que eu encontrei uma pessoa que eu conhecia, ela olhou pra mim e falou assim, 'Miá, eu ri e chorei a peça inteira. Você chorou também?'. Aí eu fui saindo, e conforme eu ia falando com as pessoas, assim, a frase era 'Eu ri e chorei a peça inteira'. Eu fiquei muito impressionada. E eu me liguei ao poder que essa peça tinha. E aí eu entendi também o meu poder como atriz", fala a artista.

Mello revela que gosta de trabalhar em ambientes com disciplina leve e que a faz ter liberdade para criar. "A Joana Lebreiro, a diretora, ela tem um jeito de trabalhar muito preciso que fica tudo muito solto, só que dentro desse lugar muito solto é que a coisa mágica acontece. Porque quando tá tudo muito rígido, eu gosto de disciplina, eu gosto, eu sou uma atriz que gosta de trabalhar com disciplina, mas é nesse lugar que a magia acontece, quando você está se sentindo segura", conclui.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE MIÁ MELLO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Miá (@miamello)

Leia também:Quem venceu o concurso de sósias de Selton Mello e qual foi o prêmio?