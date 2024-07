Mentira do ex-BBB Davi vira motivo de projeto na internet após memes; entenda

Ex-BBB Davi virou piada nas redes sociais após ser pego em nova mentira e situação provoca projeto colaborativo na internet

A situação de Davi Brito, campeão do BBB 24, com o público tem ficado cada vez mais complicada com o passar do tempo. Desta vez, o baiano se tornou chacota nas redes sociais após usar uma foto do Google como desculpas e acabou provocando um projeto colaborativo sobre mentiras do dia a dia.

O caso envolvendo o ex-BBB surgiu logo após ele afirmar que estava com febre e, por conta disso, não iria mais se encontrar com seu affair, Tamires Assis. Os dois haviam revelado publicamente que iriam se reencontrar em Salvador nesta quarta-feira, 17, mas tudo foi por água abaixo.

Nos stories do Instagram, Davi postou a imagem de um termômetro dando 38.7 graus, dando a entender que estava muito doente. No entanto, internautas descobriram que o registro viria do Google Imagens e apontaram que se tratava de uma "desculpa" do ex-motorista de aplicativo.

Apesar do famoso não ter assumido a mentira, algumas pessoas decidiram fazer publicações de imagens para ajudar pessoas que também gostariam de furar compromissos do dia a dia. Uma página no Pinterest, site especializado em imagens que inspiram, tem bombado com a pequena ajudinha.

O apresentador João Vicente de Castro, por exemplo, foi uma das pessoas que entraram na brincadeira e decidiu imitar Davi e sugeriu que iria desmarcar um compromisso. Logo em seguida, ele postou uma foto igualmente do Google para ilustrar que o pneu de seu carro havia furado.

"Gente, só dando uma satisfação que eu tinha um compromisso de trabalho e, infelizmente, não vou conseguir chegar a tempo porque furou meu pneu", disse ele, que rapidamente viralizou com o vídeo.

CONFIRA ALGUMAS IDEIAS DE DESCULPAS EM FOTOS:

Entrando na trend … mas essa unha mal feita é minha mesmo. Kkkk

A foto é pra ajudar quem precisa de uma pic.twitter.com/jEfgOh44Zh — esposa de marido rico (@thyenealmeida) July 17, 2024

Diva Depressão divulga fotos para usar como desculpa para não comparecer a compromissos 👀 pic.twitter.com/WAdnHta8gv — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) July 17, 2024