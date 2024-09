Mel Maia usou as redes sociais para compartilhar uma reflexão com os seguidores e revelou que já recusou trabalhos por seguir sua intuição

Na última terça-feira, 10, Mel Maia usou as redes sociais para compartilhar uma reflexão com os seguidores. Nos Stories do Instagram, a atriz contou que já recusou alguns trabalhos por sentir que sua energia não se alinharia com a dos outros membros da equipe.

“Gente é muito bizarro, é muito engraçado, como tudo na vida acontece na hora certa. Eu acredito muito no universo e que tudo que é para ser meu, vai me encontrar em algum momento. Tudo que é para ser meu já é meu, não adianta eu me esgoelar, chorar, implorar. Tudo acontece na hora certa e nada é por acaso. Eu nunca deixo de lado as coisas e pessoas que entram na minha vida do nada. É tudo um aprendizado, tudo por algum motivo”, iniciou.

Na sequência, a artista revelou que já deixou de aceitar trabalhos para seguir sua intuição. “E eu sou muito sensitiva, deixo de fazer algumas coisas, deixo de fazer alguns trabalhos, deixo de ir a alguns lugares simplesmente porque a minha energia não vai bater com energia de tal pessoa e não porque eu me acho superior. E se eu não tivesse esse tipo de pensamento e atitude, hoje eu não estaria tendo os resultados que eu queria ter”, refletiu Mel.

“Hoje eu recebi uma notícia muito muito boa, que se eu não tivesse feito as escolhas que o meu coração mandou, eu não estaria aqui hoje. É muito bizarro. Tudo tem seu tempo, calma que as suas coisas vão chegar até você, tudo vai dar certo. Dica: faça o que o seu coração manda sem se importar com que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, porque a sua energia nunca erra“, finalizou.

Mel Maia chama atenção com fotos em dia de praia

Após passar uma temporada em Paris, a atriz Mel Maia está curtindo um destino brasileiro paradisíaco. Por meio das redes sociais, a artista tem compartilhado registros de seus dias de descanso em Fernando de Noronha com as amigas.

Na tarde de quinta-feira, 5, Mel chamou atenção dos seguidores ao abrir um álbum de fotos especiais na praia. Esbanjando beleza, a eterna Ritinha de 'Avenida Brasil' (2012) apostou em um biquíni hot pant colorido para renovar o bronzeado na viagem. "Noronha é lindo", declarou Mel Maia na legenda da publicação.