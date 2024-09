Mel Maia chama a atenção ao mostrar barriga com volume; veja

Seguindo rotina de treino intensa, Mel Maia chama a atenção ao exibir situação real de sua barriga durante período; veja

A atriz Mel Maia chamou a atenção ao mostrar a sua barriga na rede social nesta quarta-feira, 18. Seguindo uma rotina intensa de treinos, a famosa sempre ostenta o abdômen sarado, reto e com deinifição, mas, dessa vez foi diferente.

Exibindo a realidade de muitas mulheres, durante o período de menstruação, a artista tirou uma foto de perfil no espelho para mostrar o inchaço na região baixa da barriga. Mel Maia então reclamou dos sintomas e também do volume gerado pela situação.

"Tpm já é ruim e traz junto a barriguinha, prestes a explodir", compartilhou a atriz o momento real com seu corpo.

É bom lembrar que, no Dia das Mães, Mel Maia deu o que falar ao surgir em uma foto com a mão na barriga. O clique não tinha passado de uma brincadeira da mãe dela. Com um print de seu rosto do registro que deu o que falar, a jovem se explicou e falou o que houve. "Gente, olha a minha cara de gastativa, era pra potar amanhã de zoeira, minha mãe só estragou a brincadeira e postou hoje", falou que seria uma brincadeira de primeiro de abril. Veja a foto aqui.

