Médico explica tratamento de Virginia feito com tecnologia coreana: 'Cicatrização mais rápida'

Virginia Fonseca passou por uma cirurgia plástica e outros procedimentos estéticos para prevenir flacidez após o nascimento de seu terceiro filho

A influenciadora e apresentadoraVirginia Fonseca (25) deu um passo à frente no cuidado com o corpo pós-parto após o nascimento de seu terceiro filho, o pequenoJosé Leonardo: na última segunda-feira, 6, a influenciadora realizou uma série de procedimentos em São Paulo e ficou cerca de 24 horas longe de suas redes sociais. Em entrevista à CARAS Brasil, o dermatologista da influenciadora, Dr. Alessandro Alarcão, explica o tratamento de Virginia feito com tecnologia coreana: "Cicatrização mais rápida", detalha.

Tratamento de prevenção

Depois de terminar os procedimentos e retornar às redes sociais, a influenciadora atualizou os seguidores sobre as intervenções voltadas para a correção de uma hérnia umbilical, mastopexia e alguns procedimentos estéticos voltados para a prevenção da flacidez.

Após três gestações e a consequente rápida perda de peso, Virginia buscou soluções para manter a firmeza e a elasticidade da pele. O dermatologista da influenciadora, Dr. Alessandro Alarcão, explica que entre as tecnologias utilizadas, o destaque ficou para o ElaDerm, tecnologia de Radiofrequência Microagulhada sul-coreana inovadora.

A tecnologia desenvolvida na Coreia do Sul trata uma ampla gama de questões estéticas, incluindo flacidez, estrias, cicatrizes, gordura localizada e manchas na pele. Durante o tratamento da flacidez corporal utilizando o ElaDerm, Virginia estava sedada porque havia passado por outros procedimentos cirúrgicos, como mastopexia e correção de hérnia umbilical.

Tecnologias a favor da beleza

Além do ElaDerm, outra tecnologia sul-coreana foi associada ao tratamento de Virginia: os exossomos Exo-HL. O médico dermatologista, também responsável pelos procedimentos realizados pela influenciadora, Dr. Lucas Basmage, explica que a associação de tecnologias com os exossomos entrega resultados melhores e mais rápidos e evita complicações.

“A cicatrização da paciente é muito mais rápida porque os exossomos têm uma capacidade regenerativa muito grande, além de estimular a produção de colágeno e elastina”, informa. A apresentadora de TV e influenciadora já teve alta e, agora, precisará evitar esforços físicos intensos durante o período estipulado pelos médicos responsáveis.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Leia também: Após sumiço das redes sociais, Virginia Fonseca revela ter passado por cirurgias