Médico apontado como affair de Sandy curte festa de Preta Gil

O médico Pedro Andrade, que é apontado como affair de Sandy, marcou presença na festa de aniversário de Preta Gil

O médico Pedro Andrade, que é apontado como affair da cantora Sandy, marcou presença na festa de aniversário da cantora Preta Gil na noite de quinta-feira, 8. De acordo com o colunista Leo Dias, ele foi flagrado chegando sozinho e com o look todo branco para o evento.

O rapaz não parou para falar com a imprensa na entrada do evento e foi rapidamente curtir o evento badalado no Rio de Janeiro.

Vale lembrar que Pedro e Sandy não se pronunciaram sobre os rumores envolvendo a vida pessoal deles. Os dois seguem em silêncio sobre os boatos e não confirmaram qualquer aproximação.

A cantora está solteira desde o fim do casamento com o músico Lucas Lima, com quem ficou junto por 24 anos e teve um filho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Qual é o preço da consulta com Pedro Andrade?

O nome do médico Pedro Andrade ficou em alta nas redes sociais nesta semana após o início dos rumores de que ele estaria vivendo um affair com a cantora Sandy. Enquanto os dois não pronunciam sobre o assunto, que tal saber mais sobre a profissão do rapaz?

Pedro é médico formado pela Universidade de São Paulo e faz o doutorado em Genômica na USP. Além disso, ele tem pós-graduação em nutrologia, endocrinologia e medicina preventiva. Com tudo isso em seu currículo, o profissional atende seus pacientes em um consultório em São Paulo.

A consulta com Pedro Andrade gira em torno de R$ 3.500 e a agenda dele está lotada até fevereiro de 2025. A intenção do tratamento oferecido por ele é ter uma visão ampla da vida do paciente, incluindo a saúde física, mental e emocional.