Mc Loma explica porque ainda não mostrou o corpo após cirurgias plásticas

Mc Loma usou as suas redes sociais para explicar os motivos de ainda não ter mostrado o seu corpo após realizar cirurgias plásticas

Em suas redes sociais, Mc Loma sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 15 milhões de seguidores. Nesta terça-feira, 7, a famosa postou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece usando um biquíni marrom.

No entanto, a artista usou o braço para cobrir a barriga, o que causou frustração em alguns seguidores que gostariam de ver o corpo dela após cirurgias plásticas no seios e abdômen. Alguns chegaram até a afirmar que os procedimentos deram errado.

Em seu Instagram Stories, Loma fez questão de explicar seus motivos. "'Não mostrou a barriga é porque deu errado'. Primeiro, não mostrei a barriga porque meu umbigo está em processo de cicatrização e eu estou usando microporo nele. Segundo, deu mais que certo. Eu estou impecável. No momento certo e quando eu me sentir preparada, venho mostrar para vocês. Foi uma mudança muito radical e transformadora, que ainda estou digerindo. Espero que entendam e respeitem meu tempo, no momento certo irei mostrar aqui. Estou mais ansiosa do que vocês", disse ela.

Em seguida, ela contou que a cirurgia ainda está super recente. "E eu ainda não posso pegar sol, tanto que fiquei o tempo todo assim. Tirei a camiseta UV bem rápido para tirar as fotos e pronto. Eu ainda estou com um mês de cirurgia, galerinha. Tem muito chão pela frente, ainda vou desinchar bastante".

Cirurgias plásticas

Após passar um período longe da internet, MC Loma retornou às redes sociais e contou aos seguidores que passou por uma mudança em seu corpo. A cantora e influenciadora digital, que recentemente revelou ter perdido 17 quilos, explicou que realizou duas cirurgias plásticas.

Por meio de seus stories no Instagram, MC Loma publicou alguns registros mostrando o pré e pós-operatório. De acordo com a artista, os procedimentos estéticos foram feitos no fim de novembro.

Ela passou por uma lipoaspiração na barriga e colocou silicone nos seios e optou por revelar a mudança somente agora. Já em casa se recuperando, a artista explicou tudo o que aconteceu: "Fiquei um tempão sumida, né? Sumi porque decidi fazer minha cirurgia, decidi colocar meus peitos, mexer na minha barriga que estava me incomodando", iniciou Loma.

"Estou aqui na minha recuperação ainda, mas, gente, estou tão feliz", completou a cantora. "A recuperação está sendo babado, uma dor na coluna que vocês não estão entendendo", declarou MC Loma, prometendo que em breve compartilhará com os seguidores novos detalhes das cirurgias.

