MC Daniel surpreende com atitude inusitada de madrugada por causa do filho

A influenciadora Lorena Maria está à espera de seu primeiro filho com o cantor MC Daniel. E parece que os desejos de gestação já começaram! Na madrugada desta quinta-feira, 12, a futura mamãe compartilhou um de seus desejos culinários.

Nos stories do Instagram, ela mostrou que sentiu vontade de comer ovo às 3h. Por isso, o namorado e papai coruja foi para a cozinha preparar o lanche da namorada. "Neném quer ovo às 3h17 da manhã", escreveu ela. Logo em seguida, Lorena mostrou o alimento pronto. "Bonitinho”, elogiou.

MC Daniel faz ovo para Lorena Maria (Reprodução/Instagram)

MC Daniel revela se já planeja oficializar a relação com Lorena Maria

Em recente entrevist ao GShow, MC Daniel falou sobre os planos do casal. "Quero [oficializar], acho nutritivo para o relacionamento, também para relação em poder ajudar. A gente sabe que a mulher sofre bastante para cuidar do filho, alimentar. Fora as necessidades do bebê e as necessidades dela. Estar próxima de mim e da minha família, de mais pessoas que podem ajudar a cuidar, fica mais fácil", detalhou ao portal GShow.

O artista também falou sobre seu desejo antigo de ser pai. "Era o maior sonho da minha vida, desde quando não tinha boas condições já sonhava em ser pai. Deus me abençoou com uma mulher muito incrível, estou muito feliz. Sinto que [caiu a ficha] já, mas todos os meus amigos falam que só vai cair quando pegar no colo", detalhou.

No último dia 19 de agosto, o cantor anunciou a gestação da namorada. Ana Maria Braga revelou no Mais Você o sexo do primeiro filho de MC Daniel e Lorena Maria. Durante uma conversa com Tati Machado, a apresentadora compartilhou que o cantor deu a ela a exclusividade para anunciar a novidade: o casal está esperando um menino!