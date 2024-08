Depois de compartilhar um vídeo em que aparece com um homem misterioso, Maya Massafera abriu o jogo sobre sua relação com o loiro

Depois de compartilhar um vídeo em que aparece com um homem misterioso, Maya Massafera abriu o jogo sobre sua relação com o loiro. Em conversa com o portal LeoDias, no último sábado, 24, a influenciadora falou sobre o assunto.

Ela disse que conheceu o rapaz há cerca de uma semana, no mesmo dia em que saiu com Bia Miranda para uma balada. O vídeo compartilhado por ela no Instagram foi gravado em uma festa na casa de um amigo de Massafera, onde ambos estavam presentes.

"Não fiquei. Eu estou há um ano sem beijar. Ontem eu fui em uma festa na casa de um amigo meu, ele é dono da agência que eu faço parte. E aí, domingo passado eu saí com a Bia Miranda, ela me levou numa boate de funk, conheci um cara, me apaixonei de primeira. Ficamos conversando um tempo, pra que eu fui conversar esse tanto?”, disse ela.

A influencer disse ainda que torceu para “tirar a teia de aranha” na sexta-feira, 23. Mas ela conversou com o homem, que não revelou a identidade, e se surpreendeu com a diferença de idade entre eles. “Se fosse uns 25, 30, ainda ia. Não vou mentir, eu vim conversando com ele, tô bem afim dele. Mas o que eu tô assim, segurando… É pela idade”, confessou.

No vídeo em questão, ela mostrou um homem por trás dela, beijando seu pescoço, enquanto mostrava apenas a testa e os cabelos loiros. Filmando o próprio rosto, com som de risada, a influenciadora dá um sorriso tímida e brinca: “Para! Eu vou te mostrar! Você quer que eu te mostre? Eu vou te expor!”. O vídeo, é claro, despertou a curiosidade dos internautas, que especularam quem poderia ser o novo affair de Massafera.

