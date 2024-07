Maya Massafera abre o jogo sobre intimidade após transição: 'Sem vontade'

Maya Massafera abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram e respondeu algumas dúvidas dos fãs sobre sua vida amorosa após a transição

Maya Massafera aproveitou o tempo livre para abrir uma caixinha de perguntas em sua conta no Instagram e responder algumas dúvidas dos fãs sobre sua transição de gênero. Muitos seguidores demonstraram curiosidade em saber sobre a vida amorosa de Maya após a transição.

A famosa fez questão de ressaltar que ainda não se relacionou com ninguém. "Não fiquei com ninguém depois da transição. Estava até contando para os meninos que estou um pouco receosa. Há um tempo atrás, eu nem tinha libido", disse.

Maya também afirmou que os hormônios alteram muito essa questão. “Os hormônios femininos nos deixam muito diferentes em nossos pensamentos. No início, por exemplo, eu não tinha libido nenhuma. Devo ter ficado seis ou sete meses sem libido nenhuma, sem vontade nenhuma. Tipo assim: ‘O cara mais bonito da face da terra quer ficar com você’. E eu respondo que não quero, preguiça”, afirmou.

Agora a situação já está melhorando e ela afirmou que cada pessoa reage de um jeito com os medicamentos. “Agora os hormônios já estão começando a se ajustar no corpo. Agora estou tendo vontade, mas ainda não rolou e vai rolar quando tiver que rolar. Na hora certa, no tempo certo, com a pessoa certa. Essa foi a experiência que eu tive, porque cada uma é única. Cada uma toma um tipo de hormônio. Tem meninas trans que não tomam. Tem mulheres cisgêneras que têm certos desejos. Cada uma é única. Isso é o que eu senti e estou sentindo”, contou.

Maya Massafera revela seu peso

A influenciadora digital Maya Massafera abriu o jogo sobre o seu peso após emagrecer bastante durante a transição de gênero. Ela contou que está com cerca de 47 kg e que emagreceu cerca de 30 kg em seu processo de mudança corporal.

A revelação aconteceu nos stories do Instagram quando ela foi questionada por um internauta. "Eu estou pensando 50 kg e tenho 1,71 m [de altura]. Na verdade, é 47 kg, eu falo 50 para arredondar”, contou.

Então, Maya contou sobre o motivo para ter emagrecido. "Eu nunca quis emagrecer esse tanto para ficar tão magra. Eu queria perder os músculos. Então, a dieta que eu fiz, severa, foi para perder músculo. Ou emagrecia muito para perder, ou ia demorar muito para perder com o tempo. Por isso que eu fiquei tão magra. Eu fiz dieta para perder os músculos. Hoje eu gosto do meu corpo. Cada um tem que gostar do seu corpo. Eu gosto de ser magra, não quero emagrecer mais”, afirmou.