Matias Alem comemora seu sucesso no mercado imobiliário de luxo de Miami

CEO da BRG International, Matias Alem incentiva os brasileiros a conectarem parte de sua riqueza ao mercado norte-americano

Fundador e CEO da BRG International, Matias Alem celebra o seu sucesso no mercado imobiliário de luxo em Miami, Estados Unidos. Ele tem a missão de incentivar os brasileiros a alcançarem um desempenho financeiro superior ao diversificarem seus investimentos no mercado norte-americano.

O empresário tem mais de 23 anos de experiência no setor imobiliário e identifica oportunidades estratégicas nos Estados Unidos. “A BRG não é apenas sobre imóveis - é sobre ajudar nossos clientes a construir um legado que ultrapasse gerações”, disse ele.

História de Matias Alem

Matias Alem foi aos Estados Unidos aos 16 anos como estudante de intercâmbio e retornou aos 18 anos. Ele estudou Arquitetura e Direito Empresarial na Universidade de Miami, onde aprofundou seu entendimento sobre a cultura e as oportunidades nos EUA. Em 2008, ele percebeu a oportunidade de oferecer aos brasileiros o mercado imobiliário no Sul da Flórida e criou a BRG International.

O que é a BRG International?

A BRG International foi formada como muito mais do que uma corretora de imóveis. Desde a compra até o design e a construção, e seguindo com a gestão contínua das propriedades, a empresa oferece uma abordagem multidisciplinar que atende todas as necessidades de seus clientes. Com mais de US$ 1 bilhão em transações realizadas, uma equipe de 30+ agentes especializados e uma rede global de 300 parceiros, a BRG lidera o mercado de luxo imobiliário como uma boutique que combina expertise e inovação para entregar soluções completas e personalizadas.

BRG conecta clientes a oportunidades exclusivas no segmento de alto padrão. Reconhecida por sua abordagem multidisciplinar e visão global, a BRG International transcende as transações tradicionais ao oferecer uma experiência imobiliária completamente personalizada, fundamentada em inovação e excelência. Sua perspectiva técnica e diferenciada agrega valor a compradores, vendedores e investidores, consolidando a empresa como uma líder do setor e criando legados que atravessam gerações.