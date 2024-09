Marina Moschen curte Rock in Rio em clima de romance com a namorada

Discreta em sua vida pessoal, a atriz Marina Moschen compartilhou registros raros com a namorada, Emilia Sauaia: 'Meu amor'

A atriz Marina Moschen aproveitou bastante a passagem pelo Rock in Rio no domingo, 22, acompanhada da namorada, a diretora de fotografia Emilia Sauaia. Em suas redes sociais, a ex-Malhação dividiu com os seguidores alguns registros do momento especial no festival de música.

Discreta em relação a sua vida pessoal, Marina compartilhou cliques raros com a companheira no show do cantor Ne-Yo. Em clima de muito romance, o casal aparece trocando carinho em um vídeo gravado por Emilia.

"Meu amor", escreveu a companheira da atriz na legenda. Juntas desde 2021, as duas assumiram publicamente a relação somente em janeiro do ano passado. Desde então, Marina Moschen compartilha com os seguidores em suas redes sociais momentos especiais ao lado da namorada.

Recentemente, a artista divertiu os fãs ao mostrar um trecho de uma conversa com Emilia Sauaia, onde contava que havia perdido o celular e, por isso, estava enviando mensagens através do computador. Na ocasião, Marina chegou a cogitar que o aparelho estava na máquina de lavar junto com as roupas.

Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Marina falou sobre manter uma vida discreta. "Essa discrição veio com um autoconhecimento de um tempo, de entender sobre o que eu quero falar e como eu quero falar. E de procurar não me desgastar. Para mim, o mais importante é divulgar meu trabalho e falar sobre coisas que tenham importância, e não aparecer por aparecer", disse ela.

Marina Moschen e Emilia Sauaia - Reprodução / Instagram

Marina Moschen se declara no aniversário da namorada

A atriz Marina Moschen esbanjou romantismo ao celebrar o aniversário da namorada, Emilia Sauaia. A estrela fez um álbum de fotos e vídeos delas em momentos especiais do relacionamento.

Na legenda, a artista declarou todo o seu amor. "20 de março nasceu a pessoa mais especial desse mundo. Te amo incondicionalmente e a vida é mais completa com você aqui. Obrigada, meu amor. Sempre foi você", afirmou. Confira mais detalhes!