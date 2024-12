Marina Fabris transformou paixão em trabalho ao seguir carreira: ‘Não tinha para onde fugir’

Em entrevista à Contigo!, a apresentadora Marina Fabris falou sobre a influência do sertanejo em sua trajetória

A apresentadora e criadora de conteúdo do meio sertanejo, Marina Fabris, conversou com a Contigo! sobre a influência do segmento em sua trajetória profissional. Durante a entrevista, ela confessou que além de ser cercada de referências sertanejas, cresceu em um sítio no interior de São Paulo.

A influenciadora nasceu e cresceu no sítio da família em Santo Antônio do Jardim, no interior de São Paulo. Marina revela que desde a infância teve contato com o meio sertanejo que, com o tempo, se tornaria uma paixão e profissão.

"Eu nasci no sertanejo, a minha família sempre foi desse meio, teve as raízes sertanejas. Eu nasci e cresci lá no sítio, em uma cidade de 6 mil habitantes, onde toda influência é agro. Meus irmãos sempre trabalharam com cavalo, então, acho que não tinha muito para onde fugir", relembrou.

"Eu cresci, me lembro muito criança, indo para rodeio já, para evento sertanejo, então, já era uma paixão antes de ser um trabalho. Minha família me apresentou essa vida sertaneja e eu me apaixonei e fiquei", complementou.

DA ADMINISTRAÇÃO PARA AS REDES

Marina Fabris conta com mais de 500 mil seguidores no Instagram. Ela menciona que a escolha pela carreira de apresentadora se deu por conta de sua facilidade com a comunicação. A ideia inicial era fazer Publicidade e Propaganda, mas a vida tinha outros planos para a artista.

"Eu sempre fui muito comunicativa, eu queria estar envolvida na comunicação. No meio do caminho, meus pais fizeram um restaurante de turismo rural e, a partir dai, comecei a trabalhar com o público. Quando eu fui escolher a faculdade, eu queria Publicidade, mas eu acabei fazendo Administração por conta do restaurante, para trabalhar lá, porque eu não me imaginava mais saindo de lá. Não me arrependo", revelou.

Por conta de seu estilo, Marina foi convidada para trabalhar com influenciadora digital. Na época, ela compartilhava seus looks nas redes sociais, o que acabou chamando atenção das marcas: "Desde muito cedo eu gostava de criar look e, até então, era época de Orkut, Facebook. E as páginas pegavam minhas fotos para respostar, eu postava meus looks, vídeos, fotos. E as marcas começaram a me convidar para fazer ensaio fotográfico da loja. Um ano trabalhando na internet, como influenciadora, eu fui convidada para apresentar o meu primeiro Rodeio", finalizou a influenciadora digital Marina Fabris.

