Marido de Ivete Sangalo explica suspensão do seu registro profissional

Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, explicou a suspensão do seu registro profissional de nutricionista e contou que não pode mais atender pacientes

Recentemente, Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, teve uma discussão com o médico Gabriel Almeida sobre o remédio Ozempic. Na ocasião, Gabriel falou que não iria discutir com Daniel, já que segundo o Conselho Nacional de Nutrição, o nutricionista não é mais apto a atender pacientes.

Em entrevista ao G1, Daniel contou que a decisão partiu dele mesmo. O nutricionista contou que não atende mais pacientes desde 2020 e atualmente é sócio de empresas no ramo da alimentação saudável. Então, ele achou que seria "mais coerente" abrir mão do registro.

Segundo ele, manter o registro poderia causar conflitos de interesse, prejudicar seus pacientes e abrir questionamentos sobre suas opiniões pessoais. Daniel pode continuar dando palestras e cursos sobre o assunto, como ele já costumava fazer.

Nova mansão

Ao que tudo indica, Ivete Sangalo investiu em uma nova mansão luxuosa no exterior! Segundo o jornal Extra, a cantora adquiriu uma propriedade com cinco suítes e uma área de lazer completa para curtir com o marido e os três filhos. O imóvel está situado em um condomínio à beira de um lago em Orlando, na Flórida, Estados Unidos.

Apesar de ainda não ter anunciado publicamente a compra do imóvel, o portal revelou um vídeo em que a corretora mostra todos os detalhes da nova casa. Agora, Veveta é proprietária de uma mansão com pé direito alto, ambientes integrados, diversos espaços de lazer, além de um escritório para gerenciar seus negócios quando estiver fora do Brasil.

Na área externa, Ivete pode desfrutar da piscina, sauna, lareira ao ar livre, churrasqueira americana, forno para pizza e, claro, uma vista para o lago central do condomínio. De acordo com o jornal, o imóvel custa cerca de R$ 5 milhões e foi negociado pela corretora brasileira Vivi Branco, conhecida por atuar com outros famosos no exterior.