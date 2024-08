Marido de Carlinhos Maia rebate críticas após diagnóstico do sogro

Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, rebateu as críticas por estar longe da família após o diagnóstico do sogro, que descobriu um câncer

Carlinhos Maia revelou que o pai descobriu um câncer no pâncreas e precisará passar por uma cirurgia. Lucas Guimarães, marido do influenciador, tem recebido algumas crícias por estar longe da família nesse momento. Ele está em Maceió, Alagoas, a trabalho.

"Triste ter que estar provando as coisas como se fosse casado com um milhão de pessoas. Domingo estarei com eles lá, com fé em Deus", disse ele em seu Instagram Stories.

Lucas também contou como Carlinhos está lidando com a situação. "Ele tem a casca dura, dá uma de difícil, mas o coração ali só quem vive com ele sabe como é. Acredito que esse será um momento que ele se apegará ainda mais em Deus, ele chorou demais, foi um baque muito grande para todos. Porém, esse mal não é para a morte. Como ele sempre foi uma coluna que sempre me fortaleceu e me sustentou, agora é a minha vez de demonstrar todo esse amor e apoio. Ele está bem, mas nunca vi ele chorar tanto. É preciso mostrar seus sentimentos, só não queria que ele falasse, mas quem sou para julgá-lo? Filho é filho, ele mata e morre pelos seus pais, os ama verdadeiramente e talvez esse desabafo deixou ele melhor".

Por fim, ele contou como Dona Maria, sua sogra, reagiu. "Gente, Dona Maria precisa ser estudada. Ela consegue ter mais força que a gente. A força da minha sogra é surreal. Vai viver uns 100 anos brincando".

Desabafo

O influenciador digital e humorista Carlinhos Maia usou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 30, para dividir um assunto bastante pessoal com os seguidores. Bastante abalado, o famoso revelou que seu pai, Virgílio, foi diagnosticado com câncer.

Em seus stories no Instagram, Carlinhos apareceu em lágrimas ao compartilhar com o público o momento delicado que sua família vem enfrentando. De acordo com o influenciador, o diagnóstico foi descoberto há algum tempo.

"Eu sei que muita gente não gosta de mim, e está tudo bem, eu não sou a melhor pessoa do mundo. Mas eu vou dividir uma coisa com vocês que está pesando muito, e já faz um tempo, eu já descobri faz uns dias. Uma das pessoas que eu mais amo no mundo, a gente descobriu faz uns dias", iniciou Carlinhos Maia.

"Como eu sei que isso vai vazar de uma maneira outra… eu estou escondendo faz um tempo, mas está me fazendo muito mal. O meu pai, o seu Virgílio, está com câncer. Mas sabe aquela certeza de que tipo, ele vai ficar bem? Ele vai fazer uma cirurgia agora. Eu peço para todo mundo que me segue, que mande toda energia positiva do mundo", completou o humorista, chorando bastante.