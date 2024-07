Mariana Rios desabafa após vidente prever sua morte em acidente: ‘Frágil demais’

Após prever morte em acidente, Mariana Rios se mostrou irritada com a postura da vidente; "Se você não tem algo de bom pra dizer, se cale"

Mariana Rios usou as redes sociais para desabafar sobre uma vidente que teria previsto a sua morte na manhã deste sábado, 27. "Essa semana uma pessoa fez um post com uma suposta previsão sobre mim, pedindo para seus seguidores rezarem em minha intenção porque ela havia tido uma visão de que eu morreria num acidente”, começou.

“Eu, que neste momento, estou numa fazenda longe dos meus amigos e família, comecei a receber muitas mensagens de todos, super preocupados, porque ficaram sabendo da tal vidente. Isso me trouxe o seguinte pensamento, se você não tem algo de bom pra dizer, que vá acrescentar, tornar o dia mais feliz ou mexer positivamente com a emoção do outro, então, se cale", continuou a atriz.

Mariana ainda fez uma reflexão sobre preocupações desnecessárias: "Se suas palavras podem gerar preocupação desnecessária na qual a pessoa não tem controle, se cale. Quando nos preocupamos com algo, perdemos tempo. Deixamos de viver o presente em função de algo que nem sabemos se vai acontecer. A palavra já diz tudo: preocupar, 'pré - ocupar' a mente”.

“Precisamos deixar que as pessoas vivam suas experiências. Cada um de nós entende a vida de uma forma particular...Pense bem antes de trazer suas experiências, antes de trazer uma má notícia, pense bem antes de estragar o dia de alguém. Você não sabe em qual momento aquela pessoa se encontra. Tem gente que é frágil demais pra suportar e outras mais fortes que são capazes de transformar isso em texto. Um beijo", finalizou o desabafo.

Nos comentários, amigos e fãs deixaram mensagens carinhosas para a atriz: ‘Quanta sabedoria! Excelente reflexão! Bom dia!”, disse uma, “Ninguém tem esse poder ! Aproveite a fazenda minha linda amiga”, comentou outro, “Eu vi a previsão, e pensei exatamente isso... sem contar que Mariana não pediu nenhuma previsão, né? Achei bem inconveniente e insensato”, opinou uma terceira.

Mariana Rios opina sobre diferença de idade do namorado

Mariana Rios abriu o coração e falou publicamente pela primeira vez a respeito de seu relacionamento com o economista Juca Diniz.Em entrevista ao podcast 'Vi na Vivi', a artista contou que a diferença entre a idade do casal nunca foi um problema para os dois.

Para quem não sabe, Mariana completou 39 anos recentemente, no dia 4 de julho, enquanto o companheiro, neto do bilionário Abílio Diniz, tem 28 anos. De acordo com a famosa, o casal se conectou desde o primeiro contato.