Mariana Godoy defende o envelhecimento: ‘Não deveria ser tabu’

No CARAS Talk Menopausa, Mariana Godoy reflete sobre o envelhecimento e fala sobre sinais da menopausa

Mariana Godoy (55) defende o envelhecimento natural como parte do processo da vida. No CARAS Talk Menopausa, que aconteceu na última sexta-feira, 18, a âncora do Fala Brasil, telejornal exibido nas manhãs da Record, chamou a atenção para os sintomas previstos na mulher que ainda vai chegar na fase dos 45 e 55 anos. Nesse período, de acordo com especialistas da saúde feminina, é que ocorre a menopausa.

A jornalista fez uma reflexão sobre as oportunidades para mulheres 50+ no mercado de trabalho audiovisual , bem como isso é importante para a autoestima e reconhecido do sexo forte que muitas vezes não é interpretado da maneira correta pela sociedade em que vivemos.

"As rugas, os cabelos brancos estão cada vez mais nas capas das revistas, nas páginas centrais, na televisão, ocupando seu espaço, que é mais do que merecido, né? E mostrando que é normal envelhecer e que não deveria ser tabu", afirma.

O CARAS Talk Menopausa reuniu mulheres anônimas e famosas que vivem ou não essa fase importantíssima da vida para debater e levar conhecimento sobre o tema. Médicas especialistas na saúde feminina participaram de painéis que contaram com muita informação e troca de experiências.

Mariana Godoy dividiu com todas as mulheres a ideia de dialogar e entender os impactos da menopausa no corpo da mulher. Segundo especialistas, alterações hormonais significativas, perda de massa muscular, alterações urogenitais e ósseas, mudanças na pele, cabelos, unhas, além de alterações na distribuição de gordura corporal são previstas em quem chega nessa fase. No entanto, os sintomas podem aparecer de forma diferente em cada pessoa.

"A gente precisa se preparar para o que vai acontecer, porque é uma fase em que há tantas mudanças e elas são tão repentinas, elas chegam tão rápido, que se ninguém nunca falar pra gente que vai acontecer, como é que a gente vai saber que é normal? É normal envelhecer", conclui.

