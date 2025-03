Maria Melilo comenta repercussão de look 'ultracavado' no Carnaval: 'Pede uma ousadia'

Campeã do BBB 11, Maria Melilo também contou à CARAS Brasil quais foram suas inspirações para o look que virou assunto neste Carnaval

Vencedora da 11ª edição do BBB, Maria Melilo(41) se tornou assunto na web ao usar um vestido "ultracavado" para curtir os desfiles do Carnaval no Rio de Janeiro na última terça-feira, 4. Para ela, o look, pensado especialmente para a ocasião, reflete a ousadia que a época festiva pede.

"O Carnaval pede uma ousadia a mais. Mostrar o corpo é uma exaltação da beleza", afirma Maria Melilo sobre a repercussão de seu look , em entrevista à CARAS Brasil. "O Carnaval é uma época de celebração dos corpos, seja ele qual for, e por alguns momentos deixamos de lado os problemas que enfrentamos no dia a dia e nos divertimos. Nos permitimos."

Ela explica que o vestido foi justamente pensado para ser leve, ao mesmo tempo que trouxesse um toque de sensualidade. Além disso, a ideia era que também remetesse ao fundo do mar, mas fugindo de tecidos e aviamentos já clichês da época.

Leia também: Campeã do BBB 11, Maria Melilo revela que luta contra câncer a inspirou a fazer ações sociais

"Foi pensado em ser algo leve e sensual, e que remetesse ao fundo do mar. Para curtir o Carnaval, queríamos brincar com brilhos, mas saindo do óbvio dos paetês. Então buscamos uma textura de tecido que se assemelhasse com pele de arraia."

Melilo aproveita para dizer que é grande fã do Carnaval, e declara que a Grande Rio é sua escola do coração. Ela esteve presente na Sapucaí para acompanhar de perto do desfile da agremiação, que conquistou o segundo lugar neste ano, ficando atrás da Beija-Flor.

Leia mais em: Ex-BBB Maria Melilo é internada após piora dos sintomas de Covid-19: 'Orem por mim'

CONFIRA MAIS CLIQUES DE MARIA MELILO NO CARNAVAL DO RIO DE JANEIRO: