Maria Alice assusta Virginia Fonseca com previsão: 'Impossível'

Virginia Fonseca ficou assustada após a filha Maria Alice, de três anos, dizer que Jesus lhe contou uma coisa. Saiba o que a pequena disse!

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 51 milhões de seguidores. Casada com Zé Felipe, a digital influencer é mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de dois meses.

Nesta segunda-feira, 11, a famosa mostrou em seu Instagram Stories que ficou assustada com uma coisa que foi dita pela primogênita.

A pequena afirmou que tem mais um neném na barriga da mamãe. "Do nada a Maria Alice falou que Jesus falou para ela que tem outro neném na minha barriga. Bom, impossível. Mas o que está rolando? Dois irmãos não é suficiente?", escreveu Virginia.

Batizado

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao mostrar um pedido inusitado que recebeu de sua filha mais velha, Maria Alice, de 3 anos, fruto do casamento com Zé Felipe. Na manhã desta segunda-feira, 11, ela registrou quando a herdeira fez uma pergunta para a mãe sobre o irmão caçula, José Leonardo, de 2 meses, após ir na capela.

Quando estava na área da piscina, Maria Alice perguntou: "Mamãe, vai batizar o José?”. Com sinceridade, Virginia explicou para a filha que isso vai acontecer em breve. "Nós vamos batizar ele, mas tem que marcar porque é o padre que batiza”, disse ela.

Logo depois, Maria Alice enfatizou o seu pedido. "Mamãe, batiza o José?”, disse ela. E Virginia confirmou: "Nós vamos batizar ele”.

Recentemente, Virginia Fonseca participou de mais um episódio de seu programa Sabadou no SBT. Durante uma dinâmica, a apresentadora foi questionada sobre a última briga que teve com o marido, Zé Felipe. Foi então que ela revelou que bloqueou o cantor e passou a se comunicar com ele exclusivamente pela assessoria após uma desavença.

Apesar de não revelar a data exata do “quebra-pau”, Virginia deixou entender que essa foi a briga mais recente com Zé Felipe. Durante o programa, ela explicou que a crise começou após ele descumprir um combinado: “A última discussão no Whatsapp, que não chegou a ser uma discussão, mas teve block, foi com o Zé, meu marido”, contou.

