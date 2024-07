Mari Fernandez revela sonho e se emociona ao falar da relação com a avó

Mari Fernandez é um fenômeno da música mesmo tendo apenas 23 anos. Porém, a cantora ainda não realizou o maior sonho de sua carreira. Saiba qual é!

Mari Fernandez tem apenas 23 anos, mas já é um fenômeno na música. No entanto, a cantora ainda não realizou o maior sonho que tem em sua carreira. Em entrevista para a CARAS Brasil, a artista revelou que tem muita vontade de cantar ao lado do Roberto Carlos, como uma forma de homenagear sua avó, que já faleceu.

"O maior sonho que tenho dentro do meu coração é participar de um especial do Roberto Carlos. Minha avó era muito fã dele, ela se preparava inteira para assistir ao especial, o Roberto Carlos era o rei dela. Minha avó foi e sempre vai ser a principal pessoa da minha vida, o grande amor da minha vida. Seria uma grande felicidade", disse ela.

Em seguida, Mari não segurou as lágrimas ao falar da relação que tinha com a avó. "Minha avó sempre foi uma pessoa crucial na minha vida. Ela me ensinou muito. Sempre passo por essa fase onde eu começo a me emocionar porque queria muito que ela tivesse chegado na fase de ver a mulher que eu me tornei, e ela não chegou. Ela não chegou a ver o que eu conquistei, mas tenho certeza que de onde ela está, ela está muito feliz e satisfeita com a pessoa que eu me tornei", disse, emocionada.

Julgamentos

Mari Fernandez ainda falou que mesmo sendo tão nova nunca enfrentou nenhum tipo de preconceito na carreira, mas que já passou por alguns julgamentos.

"Já passei por algumas dificuldades que todo artista passa. Já passei por aquela fase de ser o foco de tudo e de todos em todos os aspectos, de todo mundo olhar para o que eu fazia e julgar se aquilo era bom ou ruim. Mas as pessoas observavam para conhecer mais. Nunca passei por situação de preconceito", afirmou a artista.

Durante a entrevista, a cantora também contou como foi a logística para conseguir realizar mais de 30 shows apenas no mês de junho.