Marcus Majella resgata fotos inéditas com Paulo Gustavo: 'Bateu saudade'

Grande amigo de Paulo Gustavo, o ator Marcus Majella abriu álbum de fotos antigas em bastidores de gravação com o humorista

O ator Marcus Majella emocionou os seguidores ao realizar uma singela homenagem ao amigo Paulo Gustavo, falecido 2021 devido a complicações da Covid-19. Na noite de quarta-feira, 14, o artista abriu um álbum de fotos inéditas de um momento especial ao lado do filho de Dona Déa Lúcia.

Marcus resgatou diversas fotos antigas registradas nos bastidores do extinto programa '220 Volts', exibido no Multishow, e dividiu os cliques raros com os internautas. Nas imagens, o elenco da atração aparece caracterizado com os respectivos personagens.

"Achei hoje essas fotos de 14 de agosto de 2012, e bateu saudade! Dia que gravamos o quadro ‘Bibas from Brazil’ para o 220 Volts. Quem lembra?", escreveu Marcus Majella na legenda da postagem. Nos comentários, diversos fãs também recordaram o programa comandado por Paulo com carinho.

"O início de vários memes, eterno Paulinho", declarou uma internauta. "Meme atemporal, Paulo atemporal, você é atemporal", disse outra. "Gente, eu até hoje não entendo como a gente vive sem ele! Sinto falta como se fosse um familiar meu!", lamentou uma terceira, referindo-se a Paulo Gustavo.

O ator e humorista faleceu aos 42 anos, em maio de 2021, devido a complicações da Covid-19 após passar mais de 40 dias internado. Paulo era casado com o médico Thales Bretas e deixou dois filhos: Romeu e Gael, de 5 anos.

Recentemente, em entrevista à CARAS Brasil, Thales abriu o coração e falou sobre ser pai solo e da emoção em acompanhar o crescimento dos herdeiros. O médico ainda revelou o quanto se sente feliz em ver que os meninos estão crescendo e se tornando pessoas de bom coração.

