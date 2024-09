Marcos Oliveira, o Beiçola, passeia por Botafogo após cirurgia

O ator Marcos Oliveira, o Beiçola de 'A Grande Família', foi flagrado passeando pelo bairro do Botafogo, no Rio, após receber alta

Marcos Oliveira, que interpretou o personagem Beiçola no seriado 'A Grande Família', da Globo, foi flagrado passeando pelas ruas do bairro de Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, neste sábado, 14.

O ator, que está com 66 anos, foi fotografado comprando flores e depois em uma padaria, mostrando que está retomando sua rotina após ser internado. Ele passou por um cateterismo de urgência após passar mal e ser encaminhado ao hospital.

Após o procedimento, Marcos tranquilizou os fãs. "Oi gente! Estou aqui na UNIMED RIO BARRA no CTI. Já fiz o Cateterismo. Uso dois stent há alguns anos também. Mas já estou um pouco melhor e sendo bem atendido. Ficarei ainda hoje em observação e amanhã de manhã devo voltar pra casa. Orando por isso! Porque tenho muita coisa pra fazer e que deixei de fazer hoje", disse ele, que recebeu alta na última quinta-feira, 12.

Marcos Oliveira - Foto: Dan Delmiro/AgNews

Foto: Dan Delmiro/AgNews

Marcos Oliveira comprando flores - Foto: Dan Delmiro/AgNews

Marcos Oliveira na padaria - Foto: Dan Delmiro/AgNews

Marcos Oliveira, o Beiçola, lamenta falta de trabalho

O ator Marcos Oliveira, intérprete do personagem Beiçola em A Grande Família, abriu o coração sobre as dificuldades financeiras que vem enfrentando. Em entrevista à coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, o artista desabafou sobre o etarismo e falou sobre seus planos para o futuro.

Após receber uma ordem de despejo para deixar a residência em até 14 dias, o artista conseguiu quitar as dívidas de aluguéis atrasados da casa onde mora atualmente graças a ajuda que recebeu da influenciadora e criadora de conteúdo adulto Martina Oliveira.

"Tenho quase 70 anos, diversos problemas de saúde há mais de 30 anos, e poucas empresas e lugares me chamam para trabalhar", ele lamentou. "É o etarismo. As pessoas não querem ver um velho que não é bonito. Querem ver pessoas que elas querem ser e não o que são ou que um dia serão", completou o ator. Confira o desabafo completo!