Com terremoto em Portugal, Marcos Caruso usou as redes sociais para compartilhar relato sobre o momento e tranquilizar os fãs sobre seu bem-estar

Nesta segunda-feira, 26, um terremoto de magnitude 5,4 atingiu a costa de Portugal, nos arredores de Lisboa. O tremor foi sentido na capital portuguesa e no Porto. Após receber mensagens de preocupação dos fãs e amigos, o ator Marcos Caruso usou as redes sociais para relatar o susto e tranquilizar os seguidores.

Marcos está no país por contas dos ensaios de uma peça de teatro. "Estou em Lisboa, ensaiando um espetáculo que estreia em setembro com um elenco português, e por conta das mensagens que estou recebendo de: 'Como você está?' - porque houve um abalo sísmico em Lisboa nesta madrugada - eu senti, estava dormindo e acordei com a cama tremendo. De repente, senti a cama ir de um lado para o outro, duas vezes para cada lado, e pensei: 'Meu Deus, o que é isso?' Levantei, saí na janela, vi que não tinha acontecido nada e nem pensei em abalo sísmico, terremoto, nada. Voltei a dormir. ", disse ele no Instagram.

E completou: "Acordei sabendo disso, que foi um abalo que aconteceu a 60 quilômetros da costa, foi sentido em Lisboa e várias cidades de Portugal, de uma magnitude até alta, mas não aconteceu nada. Estamos todos bem, graças a Deus. Obrigado pela preocupação de todos, está tudo em paz", garantiu o ator.

Nos comentários, fãs e amigos demonstraram alívio com a atualização de Marcos Caruso. "Ufa! Mais uma dessas em Portugal e vou até aí te buscar, que bom que estão todos bem!", escreveu a atriz Isabel Teixeira. "Eu fiquei preocupada tbm. Que bom que vc está bem.", disse uma seguidora. "Não se preocupem , é só Lisboa contente por ele estar aqui", brincou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Caruso (@marcos_caruso)

Marcos Caruso faz rara aparição ao lado do seu filho, Caetano

O ator Marcos Caruso fez uma rara aparição ao lado do seu filho, Caetano Caruso. Os dois marcaram presença na festa de encerramento da novela Elas Por Elas, da Globo, realizada em abril deste ano.

Na entrada do evento, pai e filho surgiram abraçados e posaram sorridentes para as fotos dos paparazzi.

Caetano é fruto do antigo relacionamento de Caruso com a atriz Jussara Freire, com quem o ator foi casado por cerca de 20 anos. Caruso e Freire também tiveram uma filha, Mari Caruso. Confira os registros.