Equipe de Ana Hickmann se pronuncia sobre incerteza na Record

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Ana Hickmann fala sobre a informação de que a Record cogita dispensar a apresentadora em 2025

Após 20 anos na Record, Ana Hickmann (43) e a emissora paulista podem estar enfrentando um momento delicado. Segundo o portal Notícias da TV, o contrato da apresentadora, que expira no final deste ano, pode não ser renovado. O empresário da loira até teria sondado o interesse de outras emissoras, como SBT, Band e RedeTV.

Ainda de acordo com a publicação, o desgaste começou após Hickmann denunciar o então marido, Alexandre Correa (51), por agressão no final do ano passado. A cúpula da Record avalia que ela foi ingrata, considerando o apoio que recebeu da emissora durante esse período.

A exposição de seu relacionamento com o também apresentador Edu Guedes (51), logo após a separação, também teria gerado suspeitas de infidelidade conjugal, algo não aceito pela Igreja Universal, à qual pertencem os bispos que comandam a Record.

Em janeiro deste ano, Alexandre acusou a ex-modelo publicamente de tê-lo traído com Edu, enquanto eram casados. O namoro oficial entre os apresentadores foi assumido em março, quatro meses após a briga do agora ex-casal.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Hickmann declara que "são especulações, não tem procedência".