A cantora Maraisa chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na noite desta sexta-feira, 9, ao compartilhar uma sequência de fotos em que aparece em clima de romance com o noivo, Fernando Mocó.

Nas imagens postadas no feed do Instagram, o casal aparece se beijando e trocando olhares apaixonados no Rio Araguaia. Já na legenda, a irmã da cantora Maiara se declarou para o amado, e falou sobre como se sente ao lado dele.

"Eu me realizo em seus braços, quero viver para sempre dentro dele, amar você é a melhor conquista da minha vida, juntos, somos invencíveis, somos fortes para enfrentarmos tudo e todos. Meu coração é seu, e sempre será. Te amo muito, @fernandomoco", disse a artista.

Mais cedo, Maraisa postou um vídeo da sua viagem com o noivo em que eles dois apareceram se divertindo em um final de tarde com direito a passeio em um lago e fotos trocando carinhos. Na legenda, ela falou sobre o relacionamento deles.

"Apaixonada por esse vídeo!! Foram dias únicos e mágicos, criando memórias inesquecíveis e momentos maravilhosos e incríveis que aquecem o coração e fazem a vida mais leve, principalmente ao lado de pessoas que amo muito, como o meu amor @fernandomoco [...]", disse ela em um trecho da postagem.

Confira:

Maiara se impressiona com detalhes em mansão do cunhado

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, desembarcou em Araguaína, no Tocantins, e aproveitou para fazer uma visita ao cunhado, Fernando Mocó. Apesar de também possuir uma belíssima residência, a artista não conseguiu fingir costume ao entrar na mansão luxuosa do empresário.

A surpresa de Maiara começou já na entrada da casa, onde se deparou com um objeto de decoração enorme. "Olha a casa do meu cunhado, olha o tamanho desse vaso, é do tamanho da gente", se chocou a irmã gêmea de Maraisa. Confira!