Maraisa manda possível indireta a Fernando Mocó e reforça suspeita de fim de noivado

A cantora sertaneja Maraisa, da dupla com a irmã gêmea Maiara, voltou a fazer uma publicação enigmática por meio de seu perfil no Instagram nesta quarta-feira, 26 . Isso porque na última segunda-feira, 24, a artista alertou os fãs de um possível fim do noivado dela e do empresário Fernando Mocó após publicar a frase "O tal do moleque nunca vai ser homem" por meio de seu perfil no X (antigo Twitter).

Na nova indireta, a artista compartilhou um vídeo que questiona qual seria a hora certa para desistir de alguém. “Às vezes a gente fica insistindo em plantar em terras que não são férteis. Às vezes a gente não escolhe muito bem o que plantar. Às vezes a gente põe a culpa na planta, mas a gente não tá observando como a gente tá cuidando do plantio”, disse uma mulher no vídeo repostado por Maraisa.

O conteúdo e frase postada no X reforçam a suspeita de que a cantora está solteira novamente.

Confira, abaixo, o vídeo compartilhado por Maraisa por meio dos stories de seu perfil no Instagram:

Após a primeira publicação enigmática, alguns internautas reagiram na seção de comentários. “Linda e rica, chama o próximo e só vai”, escreveu uma. “Maraisa, você e o Fernando são tão lindos juntos. Não deixe pouca coisa abalar vocês, não. Tenha fé e tudo vai ficar bem”, opinou mais uma.

Maraisa surge internada em hospital e explica o motivo

Na tarde desta terça-feira, 25, Maraisa surgiu hospitaizada por meio dos stories de seu perfil no Instagram e acendeu o alerta em seus fãs. Isso porque a artista surgiu em uma série de vídeos com um semblante abatidousando uma toalha na cabeça em um quarto do Hospital Albert Einstein, em Goiânia.

“O resort hoje está diferente, não é? O resort hoje está diferente! Ai, meu Deus do céu! Acho que minha mãe e o meu pai me mandaram prender no hospital por dez dias de propósito. Porque eu queria sair do Brasil e me trancaram. Olha aí! Toma que é de graça, porque o castigo veio”, disparou. Confira!

