Mara Maravilha relembra conselho de Silvio Santos após ficar fora do ar: ‘Perseguida’

Em entrevista à CARAS Brasil, Mara Maravilha recorda momento em que ficou fora do ar e pensou em desistir da TV. Atitude de Silvio Santos mudou rumo da carreira da apresentadora

Mara Maravilha (56) foi lançada nacionalmente como apresentadora por Silvio Santos (1930-2024), morto neste sábado, 17, aos 93 anos. Guiada pelo maior comunicador do país, a artista rompeu barreiras e ficou famosa na Argentina. Para comandar um programa no país vizinho, no entanto, ele precisou repensar inúmeros cenários, e o patrão foi o principal responsável por aconselhá-la a seguir o caminho certo.

Em entrevista à CARAS Brasil, ela, que também é cantora, relembra o apoio do dono do SBT em um momento de dúvidas e incertezas sobre começar a carreira em outro país. "Pensei em desistir", admite a estrela da TV.

"Silvio Santos é importante para mim e para todos os brasileiros. Silvio Santos é o filho de honra do Brasil! Sou a primeira apresentadora infantil do SBT e a grande lição que o Silvio me ensinou foi: 'Queira ser importante para as pessoas e não mais importantes que elas'", recorda.

De volta ao Brasil após viver a experiência internacional, Maravilha pensou em abandonar a carreira. Uma conversa decisiva com o dono do SBT a fez repensar a carreira e a se blindar das adversidades nos bastidores do estrelato.

"Me lembro que teve uma época que pensei em desistir, fiquei um tempo dizendo não para convites de TV, isso foi logo que voltei depois de quase 3 anos da Argentina, aí recebi o convite para ir ao programa

Rei Majestade, era um programa do Silvio Santos, aí não tinha como negar, lá fui eu… e ele foi logo dizendo pra mim: 'Mara, preste atenção, se você está sendo injustiçada, perseguida, caluniada é sinal que você tem valor e o seu sucesso incomoda, e você não pode fugir de ser a Mara Maravilha", conta.

