Mara Maravilha explica motivo de não ter ido ao Teleton

Mara Maravilha rompeu o silêncio e contou o motivo de não ter comparecido ao Teleton deste ano. O programa é exibido anualmente pelo SBT

No último final de semana, o SBT exibiu o Teleton 2024. O programa, exibido anualmente pela emissora, serve para arrecadar fundos para a AACD.

Porém, o público notou a ausência de convidados que sempre estavam presentes, como foi o caso de Mara Maravilha.

Em entrevista ao site Área Vip, a famosa explicou o motivo de não ter comparecido. "Eu não fui convidada, mas como sempre faço a minha contribuição, e parabenizo aos que também fizeram a sua contribuição. Veja bem, já pensei um pouco sobre esse assunto, também estão me perguntado muito e cheguei a uma conclusão: A causa é o que realmente importa, e a causa é a AACD e que Deus continue abençoando", disse ela.

Mara ainda afirmou que não conseguiu assistir ao programa completo. "Não consegui assistir, mas vejo os comentários na internet, fico impressionada e grata aos que sentem a minha ausência".

Conselho

Mara Maravilha foi lançada nacionalmente como apresentadora por Silvio Santos (1930-2024). Guiada pelo maior comunicador do país, a artista rompeu barreiras e ficou famosa na Argentina. Para comandar um programa no país vizinho, no entanto, ele precisou repensar inúmeros cenários, e o patrão foi o principal responsável por aconselhá-la a seguir o caminho certo.

Em entrevista à CARAS Brasil, ela, que também é cantora, relembra o apoio do dono do SBT em um momento de dúvidas e incertezas sobre começar a carreira em outro país. "Pensei em desistir", admite a estrela da TV.

"Silvio Santos é importante para mim e para todos os brasileiros. Silvio Santos é o filho de honra do Brasil! Sou a primeira apresentadora infantil do SBT e a grande lição que o Silvio me ensinou foi: 'Queira ser importante para as pessoas e não mais importantes que elas'", recorda.

De volta ao Brasil após viver a experiência internacional, Maravilha pensou em abandonar a carreira. Uma conversa decisiva com o dono do SBT a fez repensar a carreira e a se blindar das adversidades nos bastidores do estrelato.

"Me lembro que teve uma época que pensei em desistir, fiquei um tempo dizendo não para convites de TV, isso foi logo que voltei depois de quase três anos da Argentina, aí recebi o convite para ir ao programa Rei Majestade, era um programa do Silvio Santos, aí não tinha como negar, lá fui eu… e ele foi logo dizendo para mim: 'Mara, preste atenção, se você está sendo injustiçada, perseguida, caluniada é sinal que você tem valor e o seu sucesso incomoda, e você não pode fugir de ser a Mara Maravilha", conta.

