Maquiadora Letícia Gomes mostra nova casa que comprou com dinheiro da internet; veja fotos

Em entrevista à CARAS Brasil, Letícia Gomes, conhecida pelas transformações por meio da maquiagem artística, fala da nova casa e revela sonho de comprar um sítio

A maquiadora e influenciadora digital Letícia Gomes (30) está de casa nova após um ano e meio de espera. Famosa na web por se transformar em celebridades como Xuxa Meneghel (61), Eliana (51), Hebe Camargo (1929-2012), Silvio Santos (1930-2024), Angelina Jolie (49) e Leonardo Di Caprio (49) usando apenas truques de maquiagem, a paulistana se mudou, no início do mês, para o novo lar que comprou com o dinheiro que conquistou na internet. Em entrevista à CARAS Brasil, ela fala sobre o sonho realizado e revela o desejo de comprar um sítio. “Só agradecer”, celebra.

Segundo Letícia, o imóvel já estava pronto, mas optou por reformá-lo. A obra durou mais de 500 dias. “Queria deixar do meu gosto, com a minha carinha e essência nela. Contatei minha arquiteta e passei minhas ideias para que ela pudesse criar o projeto de acordo com o que eu queria”, conta a criadora de conteúdo, que se emociona ao falar sobre a conquista.

“Acreditava que um dia iria conquistar isso, mas parecia algo muito distante. Quando comecei a ganhar dinheiro criando conteúdo para a internet, vi o retorno que me dava. Percebi que se eu me organizasse bem, o desejo de ter minha própria casa poderia ser concretizado. E não vou mentir que quando comprei minha casa, demorou pra cair a ficha de que era real. Então, só tenho a agradecer por ter tido a coragem de acreditar em trabalhar com a internet e ter os frutos, o retorno disso. Me sinto muito feliz, grata, em paz e realizada”, confessa.

A maquiadora explica que ainda faltam alguns detalhes para finalizar a casa, mas isso não a impediu de já ter criado uma nova rotina. “É a primeira vez que moro sozinha e a minha experiência tem sido muito boa. É uma fase nova pra mim, onde é necessário criar uma nova rotina e assumir novas responsabilidades, mas estou encarando de forma leve e me adaptando muito bem. É uma fase de amadurecimento e descobertas também. E os sentimentos são os melhores possíveis, principalmente de gratidão por essa conquista. Em nenhum momento eu me sinto só, na verdade tenho gostado muito de curtir minha própria companhia”, reflete.

E Letícia não quer parar por aí. Ela declara que o próximo objetivo é comprar um sítio. “Como objetivo pessoal, tenho muita vontade de ter um sítio. Amo estar em contato com a natureza, fugir um pouco da rotina corrida de São Paulo, da zona urbana. Amo passar tempo com a minha família, e sei que quando conquistar isso, vou poder viver mais momentos de paz, tranquilidade e conexão com eles e com amigos também”, diz.

SUCESSO NA WEB

A maquiadora acumula mais de 12 milhões de seguidores, ao total, em suas redes sociais. Ela é sucesso no TikTok e Instagram com diversos vídeos se transformando em personalidades do mundo pop e ultrapassando a marca de milhões de visualizações, já tendo sido notada por estrelas internacionais como Ian Somerhalder e Ed Westwick. No Brasil, ela já “incorporou” Ana Hickmann, Ana Castela, Juliette, Luan Santana e, frequentemente, é elogiada pelos famosos.

