Manu Bahtidão encerra 2024 com projeto inspirado em festival: ‘Sou fascinada’

Em entrevista à Contigo!, a cantora Manu Bahtidão fala sobre desafios de 2024 e projetos para o próximo ano

Manu Bahtidãoestá com tudo e arrastou uma verdadeira multidão em São Paulo, para a gravação do DVD Destino. Em entrevista à Contigo!, a cantora falou sobre os desafios de 2024 e projetos para o próximo ano.

Parece que vem projetos diferentões de Manu para o ano que vem. “Acabei de falar que eu não queria mais gravar DVD, né? (risos). Mas o meu próximo projeto vai ser tipo um Tomorrowland. Gente, sou fascinada por música eletrônica. Eu amo aquelas gringas, aqueles DJs (...). Fico doida (...) Manu Bahtidão 2025, hein? Todo mundo louco”, fala.

Questionada sobre o que leva de 2024 para 2025, a artista ressalta: “Muita gratidão, muito respeito por mim, sensação de dever cumprido (...). Conseguindo me redescobrir ainda mais, entendendo a força que há dentro de mim a cada segundo que passa, porque cada canção daquela, que eu estava cantando em cima do palco, eu estava dizendo assim: Meu Deus, me ajude, me dê força, porque eu preciso concluir. Então, levo essa força, essa garra dessa mulher, dessa mãe, desse ser humano, sabe? Da mulher que enfrenta Ns desafios diariamente. E na música não é diferente, gente”.

MINI PAUSA NA CARREIRA

Manu Bahtidão emocionou o público do Altas Horas, da TV Globo, ao relembrar momento difícil na carreira. Representando o Pará ao lado de outros artistas locais no programa do dia 31 de agosto, a cantora surpreendeu ao revelar seu diagnóstico de depressão e síndrome do pânico, que a levou a se afastar das redes sociais e cancelar compromissos de trabalho.

Em uma conversa sincera com Serginho Groisman, Manu falou sobre os desafios do sucesso e o impacto da fama em sua saúde mental. “O que eu tenho passado, muita gente no Brasil e acho que no mundo inteiro tem passado. Eu fui diagnosticada com depressão e síndrome do pânico recentemente. Dei uma mini pausa”, desabafou, na época.

A artista disse que vinha tentando manter o ritmo, mas o peso emocional se tornou insuportável. “Eu ia sempre tentando dar uma segurada, e segurava, e chegava um momento em que eu dizia: Não vou conseguir. Então, prefiro parar agora, dar uma pausa curta, me restabelecer, me cuidar, e peço a você em casa que passa pelo mesmo, é um medo, uma insegurança, uma dor, uma angústia sem fim e sem motivo aparente”, confessou.

