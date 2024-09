Mansão, jatinho e helicóptero: Gusttavo Lima ostenta estilo de vida luxuoso na web

Antes da prisão decretada pela justiça, Gusttavo Lima ostentava suas propriedades e bens luxuosos nas redes sociais; descubra os valores

Na última segunda-feira, 23, Gusttavo Lima se tornou alvo de um decreto judicial que determina sua prisão. Antes dessa decisão, o cantor costumava compartilhar os detalhes de seus bens e propriedades luxuosas nas redes sociais. Entre os itens de ostentação, estão mansões, jatinhos e até helicópteros, todos avaliados em valores milionários.

Atualmente, Gusttavo Lima está ao lado da família enquanto seus advogados trabalham para evitar sua prisão. Após a decisão judicial, a equipe do cantor divulgou um comunicado afirmando sua inocência e anunciando que vão recorrer da determinação. Enquanto isso, que tal relembrar o estilo de vida do sertanejo? Confira a seguir.

Mansão em Goiânia:

Gusttavo Lima vive em uma mansão luxuosa em Goiânia, Goiás, ao lado de sua esposa, Andressa Suita, e seus dois filhos, Gabriel e Samuel. A propriedade impressiona não apenas pelo tamanho, mas também pelos detalhes, a ponto de já ter se tornado meme por sua arquitetura clássica. Segundo o IG, a mansão está avaliada em R$ 30 milhões.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gusttavo Lima (@gusttavolima)

Jatinho luxuoso:

Há três anos, Gusttavo adquiriu uma aeronave luxuosa para viajar pelo país e cumprir sua agenda de shows. Além disso, o jatinho também é utilizado para as viagens da família. Sua esposa impressionou ao compartilhar detalhes da aeronave, que conta até com camas e enxoval personalizado. E não é para menos, já que o avião custou quase R$ 200 milhões.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gusttavo Lima (@gusttavolima)

Helicóptero milionário:

Há poucos meses, o ‘embaixador’ decidiu tirar férias com a família. Ao invés de usar seu jatinho, o cantor preferiu tirar o helicóptero avaliado em R$5,2 milhões da garagem para viajar com a esposa e os herdeiros. Em suas redes sociais, Gustavo e Andressa chegaram a compartilhar cliques do interior e exterior da aeronave.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gusttavo Lima (@gusttavolima)

Ônibus de luxo:

Focado em facilitar suas viagens entre um show e outro, Gusttavo também adquiriu um ônibus para sua equipe, que ganhou o apelido de "jatinho de rodas". Embora o valor não tenha sido revelado, o veículo promete ser uma verdadeira casa sobre rodas, equipado com camas, banheiros, cozinha e até um bar, além de contar com internet e inteligência artificial.

Carro novo:

Recentemente, Gusttavo Lima também chamou a atenção ao mostrar seu novo carro luxuoso nas redes sociais. De acordo com o site UOL Carros, se trata de um Rolls-Royce Cullinan, um dos SUVs mais caros do mundo. O veículo pode chegar ao valor de R$ 8,1 milhões e é fabricado na Inglaterra. Vale destacar que esse é apenas um dos muitos veículos do cantor.