Andressa Suita impressiona ao mostrar cama do jatinho de Gusttavo Lima

Em viagem para os EUA, Andressa Suita impressiona ao mostrar um dos filhos dormindo na cama do jatinho de Gusttavo Lima de quase R$ 200 milhões

A influenciadora Andressa Suita impressionou ao mostrar um canto do jatinho de Gusttavo Lima. Nesta segunda-feira, 22, ela chegou aos EUA com o avião particular e chamou a atenção ao revelar como dorme dentro da aeronave que custa quase R$ 200 milhões.

Em seus stories, a empresária do ramo da estética postou cliques exibindo a cama montado com o lençol personalizado com o símbolo do Embaixador e em seguida registrou o sono de um de seus herdeiros no espaço.

A eleita do sertanejo então impressionou ao mostrar como há um cantinho aconchegante no avião deles. É bom lembrar que há três anos Gusttavo Lima já havia mostrado o interior de seu jatinho que na época custou cerca de R$ 180 milhões.

Antes de fazerem mais uma viagem internacional, os famosos comemoraram o aniversário dos filhos, Gabriel, de 7 anos, e Samuel, de 6. Com uma festa com decoração estilosa, a família celebrou o momento.

Veja a cama do jatinho de Gusttavo Lima:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

Gusttavo Lima reage ao ver novo visual de Andressa Suita

A esposa do cantor Gusttavo Lima, a modelo Andressa Suita, mudou novamente a cor de seus cabelos. Após um ano de ter deixado de ser loira para ter os fios em tom castanho, a empresária resolveu passar por uma nova transformação e chocou o esposo.

Na rede social, ao postar um vídeo exibindo todos os cabelos que já teve e ao revelar qual é o atual, a influenciadora recebeu um comentário do amado, com quem tem dois filhos e até já viveu uma separação durante a pandemia, mas retomou o casamento. Gusttavo Lima então deixou sua opinião sobre as madeixas. Veja o que ele disse aqui.