Mansão de Virginia Fonseca possui aspirador 'que sai da parede'. Veja!

Mansão luxuosa da influenciadora Virginia Fonseca possui aspirador impressionante que sai da parede e alcança todos os cômodos. Veja!

Recentemente, Virginia Fonseca e Zé Felipe se mudaram para uma mansão luxuosa e a casa segue gerando muita curiosidade nas redes sociais.

Nesta segunda-feira, 19, viralizou na web um vídeo em que Margareth Serrão, mãe da empresária, aparece mostrando um aspirador que sai da parede e alcança todos os cômodos.

"Esse aqui aspira aqui tudo, aspira a sala de cinema e não sei quantos metros. E aí vem com um aparelho, liga aqui e aí aspira", contou Margareth.

"Gente, esse é o momento em que a gente é chamado de pobre em setecentas línguas diferentes… E eu aqui, querendo dar um aspirador de presente", brincou a pessoa que estava gravando.

Brinquedoteca

A nova mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe em Goiânia está recebendo alguns toques finais. Na sexta-feira, 16, a influenciadora digital mostrou que a brinquedoteca dos filhos ficou pronta e que as herdeiras, Maria Alice e Maria Flor, já estão aproveitando.

O local foi montado com móveis combinando com a casa, mas recebendo alguns detalhes infantis como a cor azul no escorregador que acaba em uma piscina de bolinhas transparentes. Além de uma casinha, no local foram colocados vários brinquedos, cozinha de madeira, urso e até flores.

Não perdendo tempo, as meninas voltaram das escola e logo foram ao local desfrutar das novidades. "A brinquedoteca ficou pronta e ninguém quer descer no escorrega", disse Virginia ao dizer que as Marias não queriam usar o brinquedo, que é o diferencial no ambiente interno, porque ainda há um local externo para elas se divertirem.

Aos poucos, a esposa de Zé Felipe vem mostrando como são os cômodos de sua nova mansão em Goiânia. Ao exibir seu escritório, a loira impressionou com o tamanho da estante onde coloca os produtos de sua empresa. Já em sua suíte, ela surpreendeu com um frigobar diferenciado.