Maju Coutinho celebra 15 anos com o marido: 'Uma série de momentos mágicos'

Nas redes sociais, a jornalista Maju Coutinho se declarou para o marido, Agostinho Paulo Moura, ao completar 15 anos de relacionamento

Maju Coutinhochamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique raro ao lado de seu marido, Agostinho Paulo Moura.

Nesta quinta-feira, 28, a jornalista e apresentadora do 'Fantástico', da TV Globo, completou 15 anos com o amado e fez questão de celebrar a data especial. Ao publicar no feed do Instagram uma foto em que aparece de mãos dados com Agostinho, ela falou sobre tudo que eles já passaram juntos ao longo do relacionamento.

"São 15 anos de muitas alegrias, algumas tristezas, uma série de momentos mágicos. 7 endereços. Vida em SP, vida no Rio. Várias viagens, bons amigos, lindos encontros. Celebramos e agradecemos. Majutinho ou Agoju", escreveu Maju na legenda da publicação.

Os internautas parabenizaram o casal nos comentários. "Parabéns, lindos", disse o apresentador Serginho Groisman. "Viva o amor, que transborda nesta foto", escreveu o jornalista Marcelo Cosme. "Parabéns para o casal mais absurdamente admirável e amável que existe", falou uma seguidora. "Lindos!!! Felicidades sempre", desejou uma fã.

Confira:

Maju Coutinho não quer ter filhos? Jornalista fala sobre pressão para engravidar

A jornalista Maju Coutinho esteve no sofá do Saia Justa e compartilhou suas reflexões sobre temas como a maternidade. Durante o papo com Eliana, Tati Machado, Bela Gil e Rita Batista, ela falou sobre a pressão e os desafios por trás da decisão de ter ou não filhos.

E ela destacou como é complexo decidir sobre a maternidade em uma sociedade que impõe diversas pressões sobre as mulheres. "Eu não fechei as portas, né? Eu já disse que não sei se quero, já tive dúvida, já disse que não queria, já repensei... O mais difícil é separar o que é genuinamente uma vontade e o que é pressão de uma cultura que diz que eu tenho que ser mãe?", questionou. Em outro momento, Maju detalhou que congelou seus óvulos: "Eu congelei óvulos. Mas a sociedade não está preparada". Confira o desabafo completo!

