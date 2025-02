Marco Pigossi completa 36 anos hoje; ator abandonou carreira no esporte para seguir sonho

Aniversariante do dia, Marco Pigossi já foi atleta profissional e chegou a ser vice-campeão em competição paulista, mas abdicou do esporte pelo teatro

Neste sábado, 1º de fevereiro, o ator e produtor Marco Pigossi completa 36 anos. Com trabalhos de sucesso no teatro, televisão, cinema e streaming, o artista tem passado como atleta e abandonou carreira no esporte para seguir o sonho da atuação. Saiba mais sobre o início e trajetória profissional do aniversariante do dia.

Do esporte à carreira artística

Marco Pigossi nasceu em São Paulo e, antes de se tornar um nome conhecido nas novelas, foi um nadador talentoso. Vice-campeão paulista em 2005 pelo clube Athletico Paulistano, Pigossi teve seu futuro no esporte traçado, mas a paixão pelo teatro, que começou aos 13 anos por uma curiosidade, mudou o rumo de sua carreira.

Em entrevista ao Mais Você em 2013, após viver o protagonista de Sangue Bom, ele comentou sobre o dilema vivido na juventude: "Nadei profissionalmente até os 16 anos e tive que largar por causa do teatro. A vida de atleta é muito dura, treinava pesado. Acabei ficando com o teatro, mas tenho uma relação de amor e ódio com a natação".

O talento de Pigossi foi rapidamente notado pela TV Globo, onde o artista estreou em 2004, na minissérie Um Só Coração. A oportunidade o colocou no radar de talentos da emissora, mas foi com o personagem Cássio, em Caras & Bocas (2009), que ele conquistou de vez o público, marcando sua carreira com os inesquecíveis bordões "Choquei!" e "Estou rosa-chiclete".

Novos desafios

Depois de Cássio, não faltaram papéis de destaque para o ator, como em Sangue Bom (2013) e A Regra do Jogo (2015). Em 2018, entretanto, Pigossi decidiu deixar a Globo para embarcar em novas oportunidades no streaming.

Na Netflix, plataforma de sucesso mundial, o ator conquistou novos horizontes e papéis que o colocaram no cenário internacional. Foi protagonista da série Tidelands (2018) e de Alta Mar (2020). Em 2021, brilhou em Cidade Invisível, na qual interpretou o detetive Eric, e em 2023, entrou para o elenco de Gen V, série derivada de The Boys, exibida pelo Prime Video.

Atualmente morando em Los Angeles com o marido, o cineasta italiano Marco Calvani (44), Pigossi segue com sua carreira internacional, aproveitando as oportunidades do exterior, mas sempre com um pé em terras brasileiras.

