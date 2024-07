Maíra Cardi e Thiago Nigro enfrentam impasse em relação, aponta astrólogo

A pedido da CARAS Brasil, o astrólogo Emer Oliveira descobre semelhanças entre o gráfico astrológico do casal com o de Neymar e Bruna Biancardi

Não tem como negar que Maíra Cardi (40) e Thiago Nigro (33) se tornaram um dos casais mais midiáticos da atualidade. Todos os passos dados pela coach de emagrecimentos e pelo empresário, conhecido nas redes sociais como o Primo Rico, estão sob os olhares atentos da internet. Desde o início do relacionamento, no ano passado, eles protagonizaram polêmicas que foram, muitas vezes, verdadeiros testes para provar a força que têm juntos. Mas será que no campo da astrologia, Maíra e Nigro possuem uma conexão perfeita?

Pensando nisso, a CARAS Brasil conversou com o astrólogo Emer Oliveira, que também é psicoterapeuta. Ele explica que existe um estudo com foco nisso, chamado Sinastria, que envolve várias técnicas para examinar como duas (ou mais) pessoas interagem. O especialista fez revelações curiosas sobre Maíra e Thiago, e descobriu semelhanças entre o gráfico astrológico do casal com o de Neymar (32) e Bruna Biancardi (30).

“Quando realizei a sinastria do casal Maíra Cardi e Thiago Nigro, não encontrei nenhuma conexão, por mais que tentasse. Nenhuma conexão exceto sexual”, declara Emer, acrescentando que os gráficos astrológicos de Thiago e Maíra são assustadoramente semelhantes aos de Neymar e Bruna Biancardi. “Por mais que eles tenham se entregado a uma energia avassaladora no início do casamento, não há nenhuma hipótese, nem energética nem espiritual, de o relacionamento ir para frente”, emenda.

O especialista destaca também que Maíra vem de uma família com um DNA energeticamente pesado, envolvida pela energia da ingratidão, tanto gerada por ela quanto recebida. “Maíra Cardi não consegue se manter nesse relacionamento pois, como todas as mulheres de sua família, tem um karma na casa do amor, um karma bastante pesado. Já Thiago tem uma energia totalmente diferente. Eles podem ter de um a dois filhos, estão tentando, mas Thiago não está feliz em ser pai, pois a mente inconsciente dele tem mandado comandos negativos para a mente consciente sobre Maíra”, explica.

Segundo o astrólogo, ambos carregam a dualidade do destino 2, conhecido como ejioko, que os faz querer duas coisas ao mesmo tempo, como estar em casa e sair. “Essa dualidade se manifesta na parte amorosa também, e ouso dizer que a traição vai entrar no relacionamento do casal, basta aguardar, pois essa dualidade é certa”, alerta Emer. “Thiago é energeticamente ‘falso’ e Maíra mais ainda. Os dois têm sombras energéticas bastante fortes e um não vai saber se adaptar à sombra do outro”, acrescenta.

A análise de Emer vai além da relação amorosa. Ele menciona que muitos pensam que o casamento os deixou mais ricos financeiramente, mas a energia da prosperidade está fugindo do casal. “Maíra causou um bloqueio energético muito grande na parte da prosperidade de Thiago, e isso vem criando diversos atritos na família dele. Acho que, se ele pudesse voltar no tempo, não casaria com Maíra. Maíra carrega energias tão densas que, mesmo sem querer, será traída em todos os aspectos”, enfatiza.

Ainda segundo o astrólogo, Thiago precisa enxergar a vida dele antes de Maíra e como está nesse momento. “Por mais propósitos que ambos sempre tiveram, devido à energia kármica que ela trouxe para a vida dele, ele começa a vibrar a escassez e um dia pode acordar e perceber que está com sérios problemas financeiros. Esses problemas levarão ao fim do casamento. A energia densa está se alastrando por todos os pilares da vida dele para depois ruir”, explica.

Emer faz um alerta sobre a saúde de Thiago: “Ele precisa estar atento a doenças no abdômen, olho direito e toda parte direita do corpo, além de manter boas relações, principalmente com figuras masculinas. Thiago começará a perceber a realidade do relacionamento no mês 8, e o fim será um grande escândalo, do jeito que o padrão energético de Maíra adora alimentar”.

Quanto a Maíra, o especialista destaca a importância de ela dar atenção ao sistema nervoso central, pois seu ponto vulnerável são as doenças mentais e a saúde ginecológica. “Eles estão pensando em ter um filho, e se eu pudesse dar um conselho a Thiago, seria para não ter essa criança, não com Maíra”, finaliza.