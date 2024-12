Mãe dos filhos de Gugu Liberato pede desculpas: ‘Transcrevi palavras terríveis’

Mãe dos filhos de Gugu Liberato, Rose Miriam faz texto pedindo desculpas após sua atitude ao ver um comentário de Thiago Salvático

Mãe dos filhos de Gugu Liberato, Rose Miriam escreveu uma mensagem pedindo desculpas por sua reação após ver um comentário nas redes sociais. Há pouco tempo, ela foi alfinetada por Thiago Salvático e reagiu de forma inesperada. Agora, Rose se desculpou pelo ocorrido ao dizer que teve uma atitude fora das proporções.

A declaração dela foi feita ao anunciar um retiro de sua igreja nos Estados Unidos. "Para vocês que me seguem, quero lhes dizer que há poucos dias eu fui atacada no meu Instagram, e imediatamente eu respondi ao comentário ao qual me senti muito ofendida. Eu não pensei duas vezes, e me posicionei como um urso feroz para o ataque, e de modo voraz eu escrevi terríveis palavras!! Isso me tirou a paz! Pois eu não devia ter contra-atacado! Não condiz com o meu propósito de vida atualmente, ou seja, de tentar não ser uma pessoa agressiva com quem quer que seja", disse ela.

E completou: "Na verdade fui hipócrita, pois se falo do Amor de Cristo, como posso ser tão agressiva como fui ao Thiago Salvático?! Ele errou em entrar no meu Instagram para me atacar, mas eu errei mais ainda ao me deixar levar por um momento de desequilíbrio emocional! O que escrevi não durou muitos segundos, pois eu fiquei irada; e, a ira tem uma velocidade de ação extremamente rápida! Que pena… Mas, já pedi perdão à ele; que aliás, nem sei se leu! O que importa é que hoje eu darei início à um tratamento da minha alma, e esse acontecimento que citei acima, com certeza tratarei diante de Deus!".

Por fim, Rose Miriam refletiu: "Lembrando que não somos perfeitos, mas que estamos em uma caminhada em busca de Salvação e de endireitar as veredas, a fim de que possamos nos parecer mais com Jesus, que o tempo todo aqui na terra foi manso e humilde de coração.Um abraço para quem ler essas minhas palavras de arrependimento!".

Resultado negativo de exame de DNA

Representante das filhas de Gugu Liberato - Marina e Sofia Liberato -, o advogado Nelson Wilians divulgou um comunicado oficial após a divulgação do resultado do exame de DNA de Ricardo Rocha. Nesta segunda-feira, 9, a colunista Monica Bergamo, do Jornal Folha de S. Paulo, informou que os exames de DNA feitos em dois laboratórios apontaram que Ricardo não é filho biológico do comunicador. Com isso, ele sai da disputa pela herança de Gugu.

Com esta atualização no caso, o advogado das gêmeas Liberato explicou o caso em uma nota oficial divulgada para a imprensa.

"Exames realizados em dois laboratórios distintos concluíram que Ricardo Rocha, de 50 anos, não é filho do apresentador Gugu Liberato, falecido em 2019. Ricardo havia iniciado, em 2023, uma ação judicial alegando ser herdeiro do apresentador. Contudo, os resultados dos testes encerram a disputa envolvendo sua suposta paternidade. O advogado Nelson Wilians, representante das filhas gêmeas de Gugu, Marina e Sofia Liberato, comentou o resultado de forma breve: "Nota 10 para o exame, aprovado com louvor". O advogado não fez outras declarações", afirmou ele.