Mãe de Isabella Nardoni se emociona ao falar sobre a falta da filha: 'Difícil'

Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, falou sobre a saudade que sente da filha ao mencionar 'momentos que não voltam'

A vereadora Ana Carolina Oliveira emocionou os seguidores de suas redes sociais ao compartilhar o trecho de uma entrevista onde fala sobre a saudade que sente da filha, Isabella Nardoni. A menina faleceu em 2008, aos 5 anos, após ser defenestrada pela janela do sexto andar de um apartamento.

Ao longo do vídeo publicado, Ana Carolina mencionou a conexão que possuía com a filha e explicou que, apesar de guardar como recordação alguns objetos que pertenceram à menina, existem momentos que 'desaparecem' com a morte, como o toque e o cheiro.

"É muito difícil falar sobre isso. No sentido de realmente sentir essa saudade, essa vontade de… a mãe tem esse negócio de ‘sentir o cheiro’. Então, pode o filho voltar do futebol, a primeira coisa que você faz é querer dar uma fungada no filho. Você quer pegar, agarrar, sentir. E isso é um negócio que eu sinto muita falta", desabafou.

"Por mais que você guarde alguma coisa, esse cheiro desaparece, ele some, acabou. Esse momento de dormir junto… dormíamos de pijamas iguais, no mesmo lugar… então, realmente, a morte, ela tem um significado de realmente nunca mais", completou ela, bastante emocionada.

Na legenda, Ana Carolina acrescentou: "Momentos que não voltam, mas que sou extremamente grata por ter vivido ao lado da minha filha!". Recentemente, em entrevista ao programa 'Sensacional', da RedeTV!, a vereadora contou como foi o sonho mais recente que teve com Isabella.

"Há pouco tempo eu tive um sonho com ela, mas como se fosse um reencontro: 'tipo, olha, agora eu posso, tá aqui, me escuta, me ouve’, é como se tivesse sido uma despedida, acordei emocionada, acho que foi o único sonho muito real que eu tive com ela. Muito real e libertador e depois desse sonho nunca mais sonhei", revelou.

Vale lembrar que Alexandre Nardoni, pai de Isabella Nardoni, e Anna Carolina Jatobá, madrasta da menina, foram condenados pelo assassinato da criança em 2010. O casal, no entanto, sempre negou a acusação.

Mãe de Isabella Nardoni revela reação do filho ao descobrir como a irmã morreu

Recentemente, a vereadora Ana Carolina Oliveira surpreendeu ao fazer uma revelação sobre sua família envolvendo a morte trágica da filha, Isabella Nardoni, que foi assassinada ao ser jogada da janela de um apartamento em 2008. Ela revelou qual foi a reação do seu outro filho ao descobrir como a irmã morreu.

"Meu filho achou que meu marido iria matá-lo. Ele viu na internet que o pai da minha filha matou ela. Então tive que explicar que os pais não fazem isso, que isso não é normal, que isso não é comum", disse ela.

E completou: "Quando cheguei em casa, meu marido me contou. Imagine só o meu marido, que não fez parte dessa história, se sentiu. Como tive que tratar meu filho sobre uma história que não pertence a ele. É doloroso ter que viver isso dentro de casa”.

