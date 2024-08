Mãe de Beatriz Reis ainda tem dívidas acumuladas. Saiba o valor!

Mãe da ex-BBB Beatriz Reis ainda tem dívidas acumuladas mesmo com o sucesso da filha após o famoso reality show. Saiba o valor!

A ex-BBB Beatriz Reis segue fazendo muito sucesso após o fim do Big Brother Brasil 24, da Rede Globo. A famosa, inclusive, comprou uma mansão onde pretende morar ao lado da mãe Aricelina Reis.

A ex-vendedora de frutas nunca teve uma vida fácil e até hoje tem cinco dívidas acumuladas com valores entre R$ 212 e R$ 267. Juntas, somam R$ 1.999, de acordo com o jornal Extra.

Aricelina começou trabalhando como caseira em um sítio ao lado do marido nos anos 90, onde planatava frutas para vender para a vizinhança. Depois, ela seguiu como vendedora de frutas e contou com a ajuda dos cinco filhos, inclusive Bia. Antes de Beatriz fazer história no BBB24, a família morava em uma casa modesta em Guarulhos, em São Paulo.

Mansão milionária

A ex-BBB Beatriz Reis, a Bia do Brás, está rica! E ela já aproveitou para dar um novo lar para sua família. A beldade anunciou que se mudou para uma mansão junto com sua mãe e surpreendeu pelo luxo do espaço ao mostrar uma foto das duas na frente da propriedade. Que tal saber quanto custa a nova casa dela?

De acordo com o Jornal Extra, a nova casa de Beatriz custou R$ 2,5 milhões. O local tem 333 metros quadrados e fica em um condomínio de luxo de Atibaia, em São Paulo. A casa tem quatro quartos, quatro banheiros, piscina, garagem para quatro carros, hidromassagem e churrasqueira.

Vale lembrar que Bia já contou que ficou milionária após o reality show da Globo - mesmo sem ser a campeã da temporada. Desde que saiu do confinamento, ela é um sucesso nas campanhas publicitárias de várias marcas na TV e na internet e também renovou o contrato com a Globo.

O anúncio da conquista da nova casa da família de Bia foi feito por ela em um post no Instagram, no qual surgiu com a mãe para celebrar a nova fase da vida. "Mãe, um dia eu te prometi que nossa vida mudaria, e eu consegui! Foram muitos anos de luta para chegar até aqui. Hoje começa um novo capítulo da nossa história e preciso expressar a minha gratidão a Deus por mais essa conquista! Mãe, bem-vinda à nossa nova casa", disse ela.