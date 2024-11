Luiz Fernando Guimarães encanta em rara aparição com o filho: 'Cresceu rápido'

O ator Luiz Fernando Guimarães compartilhou uma foto rara ao lado do filho mais velho e falou sobre receber carinho dos dois herdeiros

O ator Luiz Fernando Guimarães encantou os seguidores na manhã desta quarta-feira, 6, ao compartilhar em suas redes sociais uma foto rara ao lado do filho, Dante, de 12 anos. O artista, que também é pai de Olívia, de 10 anos, contou ao público o quanto adora receber carinho dos dois herdeiros.

Em seu Instagram oficial, Luiz Fernando selecionou um clique com o primogênito para ilustrar o relato especial. Ao longo do breve texto, o famoso explicou que os filhos estão crescendo e, por conta disso, entraram na fase de dar afeto 'de vez em quando'.

"Todos sabem muito bem meu amor pelo verde, pelos bichos e principalmente pelos meus adoráveis filhos. Não tem preço! E não sou de cobrar afeto, mas amo quando me dão um beijinho. Olivia e Dante estão naquela fase de 'de vez em quando', mas quem tem filhos ou sobrinhos sabem disso. Bom dia!", declarou Luiz Fernando Guimarães.

Nos comentários, diversos internautas deixaram elogios ao primogênito do famoso e não esconderam a surpresa com o rápido crescimento do menino. "Dante cresceu muito rápido! Está lindo!", disse uma seguidora. "Ele está um rapaz! Lindo e bem criado", falou outra. "Parabéns pela linda família, é bem assim mesmo, de vez em quando…", se divertiu uma terceira.

Ainda na segunda-feira, 4, o ator dividiu com o público uma foto encantadora da filha caçula. "Minha princesa cheia de atitude", escreveu ele na legenda. Olívia e Dante são filhos de Luiz Fernando com o marido, o empresário Adriano Medeiros.

Confira as publicações de Luiz Fernando Guimarães:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiz Fernando Guimarães (@luizguimaraesoficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiz Fernando Guimarães (@luizguimaraesoficial)

Adoção dos filhos de Luiz Fernando Guimarães

Em junho do ano passado, Luiz Fernando Guimarães emocionou os seguidores nas redes sociais ao comemorar o terceiro ano com seus filhos. Em seu perfil no Instagram, o artista publicou uma sequência de fotos em que aparece com o marido, Adriano Medeiros, e os herdeiros, Dante e Olívia, que foram adotados em 2020, e celebrou a data.

"Hoje faz exatamente três anos que nos apaixonamos e construímos essa família. Tijolo por tijolo. Literalmente amor à primeira vista. Ser chamado de Papai, Pai Luiz (achei até estranho de início) e mais recentemente de 'Paeeeeeê' pelo filhote ou 'Papai' pela mocinha é uma bênção diária. Dante e Olívia, nomes que escolhemos de forma democrática: pesquisados por mim e Adriano e com os votos dos pequenos. Tantas histórias já vividas, aventuras, viagens, reunião de escola, festas de aniversários, desavenças e momentos de pura paz que tenho a sensação de que conheço eles há muito mais tempo do que o calendário me mostra", escreveu ele em um trecho.

Leia também: Luiz Fernando Guimarães deixa musical por 'motivos de saúde'