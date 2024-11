Luciano Szafir abre o jogo sobre assuntos quentes em entrevista

Em entrevista para um podcast, Luciano Szafir mostrou que não tem filtro e abriu o jogo sobre diversos assuntos quentes e íntimos

Nesta segunda-feira, 11, Luciano Szafir foi o convidado do podcast Papagaio Falante e abriu o jogo sobre diversos assuntos quentes e íntimos. Questionado sobre ser convidado para posar nu na G Magazine, o ator brincou. "Não tinha página tripla, só dupla".

O famoso também confessou que já teve ereção em cena, tanto em novelas como no teatro. "Primeiro dia de gravação, meu personagem era um gigolô, que queria dar um golpe do baú na personagem da Alice Borges, que era milionária e ninfomaníaca, e eu tive que me fantasiar de policial, frentista de posto. O tapa-sexo não chegou, olhei para a Alice e falei: 'vou deitar em cima de você, tudo bem?'. A câmera de frente não mostrou, mas apareceu a nudez, eu tomando banho, minha bundona. Fiz pelado, todo mundo olhando. Eu falei para ela: 'desculpa se acontecer alguma coisa ou se não acontecer'", contou ele, se referindo a minissérie Labirinto, exibida pela Globo em 1998.

Em seguida, Luciano relembrou outro momento. "Ah, e em novela também. Tive uma cena de piscina, também não vou falar o nome da atriz, porque ela é casada hoje. A gente fazendo cena onde eu beijava essa menina à força na piscina, eu era também um personagem escroto, aí encerra a cena e falei para ela: 'sai você primeiro'. E ela ainda deu uma zoada: 'não dá para sair, né?'".

Paternidade

A paternidade sempre foi um sonho na vida de Luciano Szafir, que viveu grandes transformações após ser pai. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista abre a intimidade e revela sobre sua relação com os filhos: “Melhor coisa do mundo”.

De ascendência judaica, Luciano confessa que seus familiares eram amorosos e unidos, por conta dessa relação, o empresário sempre quis construir sua própria família. Quando realizou o sonho de ser pai, Szafir revela que foi uma experiência transformadora.

“Você deixa de pensar apenas em si e passa a pensar no seu filho e na sua filha. Vai à loja de bebês, começa a ler matérias sobre alimentação saudável porque quer se cuidar também mais para o seu filho. Muda total a perspectiva da vida. O amor que se sente por um filho é tão grande que você fica com medo que aconteça qualquer coisa com ele e você não estar lá com ele”, declara.

