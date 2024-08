Nesta quarta-feira, 28, o apresentador Luciano Huck usou suas redes sociais para contar detalhes de sua visita a Kiev, capital da Ucrânia

Nesta quarta-feira, 28, o apresentador Luciano Huck usou suas redes sociais para contar detalhes de sua visita a Kiev, capital da Ucrânia, que aconteceu na última segunda-feira (26), durante um dos mais intensos bombardeios russos contra o país. Na ocasião, ele entrevistou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para as gravações de um documentário que está produzindo em parceria com o Globoplay.

"Nesta segunda, a Ucrânia sofreu o mais duro bombardeio desde o início da invasão russa. Eu estava lá, acomodado em um abrigo anti-aéreo na capital, Kiev, enquanto tudo acontecia. Foi uma das madrugadas mais tensas da minha vida. O que me levou até a Ucrânia foi o desejo de conhecer a terra de meus antepassados, ver de perto as barbaridades da guerra e escutar com atenção as pessoas que vivem esse conflito", iniciou.

"Poucas horas depois do ataque de mísseis e drones, eu tive o privilégio de conversar com o presidente Volodymyr Zelensky sobre sua vida, liderança, perspectivas de um acordo de paz e a relação com o Brasil. Hoje um trecho dessa entrevista sai no jornal O Globo. A íntegra fará parte de um documentário no Globoplay, em breve", completou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Luciano Huck (@lucianohuck)

Ataque aéreo fez Luciano Huck deixar hotel às pressas

Durante viagem à Ucrânia para entrevistar o presidente Volodymyr Zelensky, Luciano Huck foi pego de surpresa por um ataque aéreo russo. Hospedado em Kiev, o apresentador teve que evacuar o hotel rapidamente, sendo levado para um abrigo antiaéreo.

"Os alarmes agudos soaram a partir das 3h. Sirenes nas ruas, alertas no celular, chamados nos alto-falantes do hotel, o alerta veio de todos os lados. Parecia um filme, mas era vida real. Hóspedes e funcionários foram comunicados ao abrigo antiaéreo, no subsolo. Camas dobráveis ​​tinham sido improvisadas, lado a lado. Mas como conseguir desligar, que você vai dormir?", detalhou.

O ataque em questão foi considerado como um dos mais intensos desde o início da guerra entre Ucrânia e Rússia, envolvendo 127 mísseis e 109 drones. "Por volta das 10h, quando o impacto do bombardeio ainda não era totalmente sabido, fomos autorizados a deixar o abrigo. Para minha surpresa, o presidente Volodymyr Zelensky manteve a agenda e me recebeu logo em seguida para uma entrevista exclusiva", completou. Leia mais!