Antes de entrevistar Volodymyr Zelensky, na Ucrânia, o apresentador Luciano Huck precisou deixar hotel às pressas por conta de um ataque aéreo

Durante viagem à Ucrânia para entrevistar o presidente Volodymyr Zelensky, Luciano Huck foi pego de surpresa por um ataque aéreo russo. Hospedado em Kiev, o apresentador teve que evacuar o hotel rapidamente, sendo levado para um abrigo antiaéreo. Ele compartilhou os detalhes em relato publicado pelo jornal OGlobo.

"Os alarmes agudos soaram a partir das 3h. Sirenes nas ruas, alertas no celular, chamados nos alto-falantes do hotel, o alerta veio de todos os lados. Parecia um filme, mas era vida real. Hóspedes e funcionários foram comunicados ao abrigo antiaéreo, no subsolo. Camas dobráveis ​​tinham sido improvisadas, lado a lado. Mas como conseguir desligar, que você vai dormir?", iniciou.

O ataque em questão foi considerado como um dos mais intensos desde o início da guerra entre Ucrânia e Rússia, envolvendo 127 mísseis e 109 drones. "A estratégia de Vladimir Putin é clara: a Rússia tenta destruir os serviços de água e energia antes do início do inverno rigoroso europeu", explicou o apresentador.

"Por volta das 10h, quando o impacto do bombardeio ainda não era totalmente sabido, fomos autorizados a deixar o abrigo. Para minha surpresa, o presidente Volodymyr Zelensky manteve a agenda e me recebeu logo em seguida para uma entrevista exclusiva. Fui à Ucrânia para ouvi-lo e ver de perto o que está acontecendo na terra de 3 dos meus 4 avós, onde estão minhas raízes familiares", prosseguiu.

"Em função do ataque russo de ontem e das declarações tempestivas de Zelensky, um trecho merecia ser publicado de imediato", concluiu Luciano Huck, que lançará a entrevista completa com Volodymyr Zelensky em breve em forma de documentário no Globoplay.

Confira publicação recente de Luciano Huck:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Huck (@lucianohuck)

Luciano Huck faz relato sobre viagem ao estado do Amazonas

De viagem ao estado do Amazonas, Luciano Huck realizou uma experiência imersiva na cultura brasileira, ao visitar comunidades indígenas do país. Na última sexta-feira, 23, o apresentador do Domingão dividiu com seguidores um relato sobre os dias que passou na região conhecida como "Cabeça do Cachorro", onde conheceu algumas cidades do norte brasileiro. Confira.