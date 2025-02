Que amor! A apresentadora Luciana Gimenez usou as redes sociais para demonstrar seu carinho pelo filho mais velho, Lucas Jagger; confira

Nesta quinta-feira, 27, Luciana Gimenez usou as redes sociais para se declarar ao filho mais velho, Lucas Jagger, fruto do antigo relacionamento com o cantor Mick Jagger. Na foto compartilhada, a apresentadora surgiu abraçando o primogênito.

"Amor da minha vida! Como posso amar tanto alguém?", escreveu Luciana na publicação.

Além de Lucas, a apresentadora também é mãe de Lorenzo Gabriel, de 14 anos, do antigo casamento com o empresário Marcelo de Carvalho.

Veja a foto:

Luciana Gimenez se declara ao filho, Lucas Jagger. Foto: Reprodução/Instagram

Formatura

Em maio, a apresentadora Luciana Gimenez esteve em Nova York, nos Estados Unidos, para acompanhar de perto a formatura do filho mais velho, Lucas Jagger, fruto do relacionamento com Mick Jagger.

Em conversa com o Gshow, a apresentadora disse que ela e o pai do filho não conseguiram segurar o sentimento durante a cerimônia de formatura, que se formou em Library Arts: “Ele (Mick Jagger) estava muito emocionado. Nós ficamos derramando lágrimas e está sendo um final de semana muito feliz! Estou chorando já tem uma semana!”, disse Luciana brincando.

Luciana lembra que os primeiros anos que Lucas saiu de casa para estudar em Nova York foram bem difíceis. A apresentadora diz casa ficou vazia e foi preciso ter coragem para superar os anos longe do filho: “A personalidade do Lucas é extremamente doce. Ele é um homem muito presente. Sempre fomos muito próximos, então a casa ficou vazia. Lorenzo e eu estranhamos muito”, contou a apresentadora.

Os anos iniciais da universidade de Lucas deixaram a mãe tensa. Mas após a pandemia, ele conseguiu ingressar na faculdade e hoje ela sente muito orgulho do filho: “O vejo com um homem dedicado, um jovem homem com planejamento. Sou muito fã dele”, avalia.

“Você simbioticamente é parte daquela vida. Eu torço muito pelo Lucas. Cada conquista dele é uma conquista minha, cada dificuldade dele é uma dificuldade minha. De mãos dadas nós vamos com os filhos até onde a gente pode. Eu sei como foi desafiador para ele, como essa geração pós-pandemia teve muitas inseguranças, sensação de tempo perdido e por isso mesmo foi muito importante para ele levar isso até o fim. O merecimento é todo dele!”, finalizou.

