Luciana Gimenez encontra itens esquecidos em seu apartamento: 'Estou chocada'

A apresentadora Luciana Gimenez ficou espantada ao encontrar itens de luxo esquecidos no apartamento que tinha em São Paulo

A apresentadora Luciana Gimenez colocou sua luxuosa cobertura triplex em São Paulo em um leilão nos Estados Unidos, após sete anos sem conseguir vender o imóvel. O apartamento milionário pertenceu a ela e ao seu ex-marido, Marcelo de Carvalho, presidente da Rede TV!. Recentemente, Gimenez fez uma visita ao imóvel e ficou surpresa com o que encontrou.

Ela compartilhou em suas redes sociais alguns que estavam itens esquecidos por ela ao longo dos anos. Entre os objetos estavam sapatos de luxo e outros itens pessoais que ela havia deixado para trás, o que gerou uma grande repercussão entre seus seguidores.

“Estou chocada”, disse Luciana nos stories, surpresa com o que encontrou. “O que tem de coisa antiga [no apartamento]. Parece que as coisas voltam à moda”, comentou, enquanto revelava alguns itens esquecidos.

A apresentadora descobriu que diversos sapatos de luxo foram esquecidos em seu apartamento, mas revelou que acredita que seu pé cresceu, o que fez com que os sapatos não servissem mais. “Eu acho que meu pé cresceu. O nosso pé cresce?”. Entre os modelos encontrados, estavam sapatos da Dolce & Gabbana e da Prada, que ela tinha deixado para trás sem percebe

Lance Milionário

A apresentadora Luciana Gimenez é proprietária de um luxuoso triplex, avaliado em R$ 75 milhões, situado no Condomínio Cidade Jardim, em São Paulo, que está à venda há mais de seis anos. Agora, o apartamento será incluído no catálogo da corretora Sotheby's e será leiloado na Flórida, Estados Unidos, no dia 21 de fevereiro, com lance inicial de R$ 23 milhões.

O imóvel está disponível para venda desde o divórcio da apresentadora com o empresário Marcelo de Carvalho.

O triplex possui sete dormitórios, nove banheiros, uma sala de cinema, um salão de beleza e um terraço com vista panorâmica da cidade, proporcionando conforto e exclusividade aos próximos proprietários.

