Lucas Rangel recebe alta após cirurgia no tornozelo

Lucas Rangel, que sofreu uma fratura no tornozelo e passou por uma cirurgia, contou que já está em casa e revelou os próximos passos do tratamento

Em suas redes sociais, Lucas Rangel sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 23 milhões de seguidores. O digital influencer sofreu um fratura no tornozelo e precisou passar por uma cirurgia a apenas um mês de seu casamento com Lucas Bley.

Nesta terça-feira, 22, o famoso recebeu alta e posou com muletas em frente à sua casa. "De alta médica e em casa. Deus foi tão bom comigo nos últimos dias! Desde Seu cuidado quando caí a equipe que se mobilizou para resolver tudo o quanto antes, com todo cuidado e profissionalismo necessário! As vezes coisas acontecem para atacar nossa fé, nossa felicidade e nossa paz; mas quando você crê em um Deus de milagres, nada te abala", disse ele.

Em seguida, Lucas contou quais serão os próximos passos de seu tratamento. "Agora ficarei de repouso pelas próximas semanas, em um intensivo de fisioterapia para estar recuperado para o dia mais importante da minha vida! Obrigado mais uma vez por todas as orações e mensagens, sou muito abençoado", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUCAS RANGEL (@lucasranngel)

Cirurgia

O influenciador digital Lucas Rangel surpreendeu a todos ao revelar que passou por uma cirurgia de emergência apenas um mês antes do seu casamento com Lucas Bley. Ele exibiu fotos no hospital e apareceu com a perna imobilizada após o procedimento cirúrgico. Inclusive, o artista explicou o que aconteceu.

Lucas contou que torceu o pé na rua e fraturou o tornozelo. Com isso, ele teve que colocar oito parafusos e uma placa no local para voltar a andar normalmente. Agora, ele está de repouso.

"Por que não quebrar meu tornozelo a menos de um mês do meu casamento né? Das coisas que acontecem com Lucas Rangel, taí uma nova! Ontem escorreguei na rua (coisa boba real) e virei minha perna para trás. De primeira achei que tinha só torcido, mas fraturei e tive que passar por uma cirurgia que colocou oito parafusos e uma placa! Graças a Deus, por que tudo nessa vida Ele que permite e Ele que cura, estou bem! Depois de todo esse susto, agradeço que foi só isso e não algo bem pior! Agora, mais do que nunca, me sinto pronto, animado e feliz para chegada do meu casamento! Orem por mim e que Deus esteja comigo nessa recuperação!", disse ele.

Leia também: Lucas Rangel e Lucas Bley esclarecem sobre 'proibições' no casamento