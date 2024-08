Lucas Rangel expõe cobranças de convite para seu casamento: 'É feio'

Como assim? O influenciador Lucas Rangel revelou que tem sido cobrado por 'amigos' sobre a falta de convite para seu casamento

O casamento de Lucas Rangel e Lucas Bley está cada vez mais próximo! No entanto, em meio aos últimos preparativos para o grande dia do casal, o influenciador digital precisou se pronunciar a respeito da lista de convidados da cerimônia.

Na tarde desta sexta-feira, 30, Rangel contou que tem recebido cobranças em relação ao convite de casamento, que ainda não foi entregue a todos os amigos e familiares dos noivos. De acordo com o famoso, pessoas que não são mais próximas ao casal não serão chamadas para o evento.

"Quando decidimos fazer o casamento, ficamos muito no impasse de 'vamos fazer uma festa para pessoas que gostam da gente, ou vamos fazer uma festa para qualquer pessoa?'. Porque, aí, eu facilmente fecharia o Morumbi e faria para 60 mil pessoas", iniciou Lucas Rangel.

"Mas, cheguei a conclusão que queria fazer uma festa para pessoas com quem realmente tenho uma relação. Nesse meio [da internet], você acaba conhecendo um tanto de gente e no final não cria conexão nenhuma, e vira só uma relação por média. Para o meu casamento, decidi não chamar colegas, somente amigos", continuou ele.

Em seguida, o influenciador esclareceu que existem amigos de longa data do casal que não são pessoas públicas e, por isso, os fãs podem estranhar os rostos 'desconhecidos' no casamento. "Isso quer dizer que não são amigas minhas? Pelo contrário, tem amigo de 11, 12 anos", declarou.

"É uma completa chatice vir gente pedir convite, falar que não recebeu o convite, ficar implorando por convite. Gente, isso é tão feio! Vocês não acham isso feio? Fazer isso com o momento da outra pessoa? Sendo que, logicamente, você sabe o motivo de não estar sendo convidado", disparou.

"Não vou perder tempo com isso, tenho um casamento para realizar. O casamento é meu e do Bley, então você tem que gostar de mim e do Bley para ir ao casamento. Não é só do Rangel ou do Bley, é dos dois. Então, se algum dia você falou de mim pelas costas, não será convidado", completou, por fim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Proibições no casamento de Lucas Rangel e Lucas Bley

O casamento de Lucas Rangel e Lucas Bley está cada vez mais próximo e os preparativos para o grande dia estão a todo vapor. O casal está se empenhando bastante para que nada dê errado.

Em sua conta no Instagram, Lucas Bley compartilhou um vídeo e revelou algumas coisas que os seus convidados estão proibidos de fazer. A lista vai desde o tipo de roupa até certas atitudes que os convidados não podem ter; confira mais detalhes!